В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

В Самарском художественном музее (ул. Куйбышева, 92. Коллекционер, зал № 35) 22 марта состоится открытие выставки пейзажей Николая Лукашука — "О родном и близком", сообщила пресс-служба областного отделения Союза художников.

В своих работах Лукашук фиксирует моменты повседневной жизни города, где зритель является скорее не участником, а созерцателем этой жизни. Передается ощущение сиюминутности, выхваченного момента из непрерывного течения времени и в то же время ощущение незыблемости и покоя.

Работы особенно ценны тем, что они фиксируют образ города, запечатлевают начало изменений в городской среде и являются памятными источниками, к которым с глубоким чувством ностальгии обращаются взоры горожан спустя время.

Николай Лукашук — мастер пейзажной живописи и поэт городского жанра пейзажа. Современный облик Самары — постоянно меняющегося и одновременно с этим сохраняющего архитектурные памятники ушедших эпох, обаяние старых городских улочек — художник наполняет в своих картинах глубоким лирическим чувством и теплом.

Так, на одной из работ "Спуск у Струковского сада" запечатлен один из любимых горожанами образ — исторический уголок города, который, несмотря на зимнее время года, падающий мокрый снег и сырые от постоянного движения транспорта улицы, несет в себе теплые чувства и воспоминания.

А на другой картине, мы видим, как художник показывает атмосферу современного, развивающегося города. Словно восклицательный знак возвышается памятник — ракета, передающий образ Самары — космической, на дальнем плане возвышаются строительные краны и железные конструкции будущих домов. Через несколько месяцев улица преобразится и настроение этого пространства приобретет уже иной характер.

Стремясь отразить на картинах разные состояния природы или образа городского пространства, художник использует широкий диапазон выразительных возможностей живописи, применяя например, технику нанесения раздельных мазков маслом, которая создает вибрирующую субстанцию на поверхности холста.

Яркая, светлая палитра передает залитые солнечным светом летние пейзажи, крупными мазками художник пишет волнующую поверхность реки Волги во время грозы, а более сглаженная и спокойная живопись словно стремится запечатлеть неподвижный морозный воздух зимнего солнечного дня.

Эстетическая составляющая, присущая работам художника, в совокупности с лирическим и теплым настроением в передаче образов городского пространства, являются основой творческого метода Николая Лукашука.

Выставка продлится до 15 апреля.