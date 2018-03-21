Администрация Тольятти просит жителей жаловаться на плохие дороги

В администрации Тольятти сообщили о том, куда следует сообщать информацию по поводу наличия повреждений на асфальтовых дорогах. Как обещают чиновники, все тревожные сигналы будут взяты "на карандаш" и отработаны.
В горадминистрации отмечают, что перепады температур пагубно отражаются на состоянии асфальта. "Такие климатические условия особенно характерны для весеннего периода, когда в дневные часы снег на дорогах интенсивно тает, а в ночное время сохраняется минусовая температура, на асфальтобетонном покрытии дорог нередко образуются деформации, которые могут влиять на безопасность дорожного движения" — сообщают в департаменте дорожного хозяйства и транспорта.
В связи с этим работники дорожного ведомства администрации Тольятти просят жителей Автограда оказать содействие в выявлении подобных деформаций на магистралях города. Сведения об обнаруженных повреждениях на магистральных дорогах просьба направлять по телефону: 54-44-33 (Автозаводский район — доб. 3754, Центральный район — доб. 3898, Комсомольский район — доб. 4990)
Сведения о деформациях на внутриквартальных проездах необходимо направлять в департамент городского хозяйства администрации по телефону: 54-31-64, передает корреспондент Волга Ньюс.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет