Тольяттинцы выбрали, что нужно благоустроить в первую очередь

Во вторник, 20 марта, в городской администрации утверждены итоги общественного голосования, проходившего в Тольятти 18 марта по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Итоги подвела и утвердила общественная комиссия. Речь идет об общественных территориях, которые будут благоустраивать в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы". Всего в опросе участвовали 16 общественных пространств (по шесть в Автозаводском и Центральном и четыре в Комсомольском районе).

В Автозаводском районе наибольшее количество голосов набрали: Итальянский сквер (46 тыс. голосов), сквер им. Жилкина (45,3 тыс.) и велопешеходная дорожка по ул. Патрульная — 44,5 тысяч. Всего участие в голосовании приняло 85,6 тыс. человек.

В Центральном районе большинство проголосовало за реконструкцию Центральной площади (23,5 тыс. человек), на втором месте Итальянский пляж (20,2 тыс. голосов), за благоустройство буферной зоны леса вдоль ул. Баныкина и Родины от Соцгорода до Портпоселка — 19,6 тыс. жителей. Всего в опросе участвовало 34,7 тыс. жителей района.

Жители Комсомольского района, принявшие участие в голосовании (их было 29,8 тысяч), приоритетными для реализации посчитали набережную Комсомольского района — 22,5 голоса, сквер на территории бывшего кинотеатра "Маяк" (20 тыс. голосов) и сквер на ул. Крылова и Носова — 15,7 тысяч.

Член общественной комиссии по проведению опроса 18 марта 2018 года Александр Дроботов поблагодарил организаторов за проведенную работу и отметил слаженную работу территориальных счетных комиссий при подведении итогов общественного голосования.

"Общественное голосование — уникальный инструмент для выявления мнения жителей по тем или иным вопросам. И, я считаю, этот инструмент сработал великолепно. Огромное спасибо всем организаторам, которые провели опрос четко, слаженно, без конфликтов и проблем" — сообщил он.