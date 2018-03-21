Тольяттинцы выбрали, что нужно благоустроить в первую очередь

Во вторник, 20 марта, в городской администрации утверждены итоги общественного голосования, проходившего в Тольятти 18 марта по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Итоги подвела и утвердила общественная комиссия. Речь идет об общественных территориях, которые будут благоустраивать в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы". Всего в опросе участвовали 16 общественных пространств (по шесть в Автозаводском и Центральном и четыре в Комсомольском районе).
В Автозаводском районе наибольшее количество голосов набрали: Итальянский сквер (46 тыс. голосов), сквер им. Жилкина (45,3 тыс.) и велопешеходная дорожка по ул. Патрульная — 44,5 тысяч. Всего участие в голосовании приняло 85,6 тыс. человек.
В Центральном районе большинство проголосовало за реконструкцию Центральной площади (23,5 тыс. человек), на втором месте Итальянский пляж (20,2 тыс. голосов), за благоустройство буферной зоны леса вдоль ул. Баныкина и Родины от Соцгорода до Портпоселка — 19,6 тыс. жителей. Всего в опросе участвовало 34,7 тыс. жителей района.
Жители Комсомольского района, принявшие участие в голосовании (их было 29,8 тысяч), приоритетными для реализации посчитали набережную Комсомольского района — 22,5 голоса, сквер на территории бывшего кинотеатра "Маяк" (20 тыс. голосов) и сквер на ул. Крылова и Носова — 15,7 тысяч.
Член общественной комиссии по проведению опроса 18 марта 2018 года Александр Дроботов поблагодарил организаторов за проведенную работу и отметил слаженную работу территориальных счетных комиссий при подведении итогов общественного голосования.
"Общественное голосование — уникальный инструмент для выявления мнения жителей по тем или иным вопросам. И, я считаю, этот инструмент сработал великолепно. Огромное спасибо всем организаторам, которые провели опрос четко, слаженно, без конфликтов и проблем" — сообщил он.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет