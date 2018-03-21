В регионе отмечают праздник Навруз-байрам

В среду, 21 марта, в день весеннего равноденствия в самарском УСЦ "Грация" отметили областной национальный праздник Навруз-2018. В переводе с фарси "навруз" означает "новый день" и символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.
Для Самарской области один из древнейших праздников человечества стал традиционным — его ежегодно отмечают казахи, башкиры, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы, проживающие в регионе.
С 2011 года Навруз на самарской земле отмечается как межнациональный праздник. С такой идеей выступила азербайджанская диаспора.
"Мы рады, что празднование Навруза стало традицией, — говорит заместитель председателя азербайджанской национальной организации Ровшан Кулиев. — Но у нас есть мечта, чтобы праздник приобрел государственный статус. Приятно, что такая инициатива исходит именно от Самарской области".
"Навруз символизирует дружбу народов на земле самарской, он важен для укрепления взаимопонимания и уважения между всеми национальностями. Навруз — это пробуждение не только земли, но и сознания людей", — поддерживает председатель таджикской общественной организации Даврон Юсуфов.
Перед началом праздничной программы врио руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин зачитал приветственный адрес главы региона Дмитрия Азарова. В нем говорилось, что в Самарской области проживают представители 157 национальностей, которых объединяет стремление жить в мире и согласии и трудиться на благо региона и России.
"На протяжении многих веков Россия объединяла народы, культуры, языки в единое цивилизованное пространство. Мы чтим добрые традиции предков, и свидетельством тому является празднование Навруза, одного из древнейших праздников человечества, символизирующего изобилие, пробуждение, силу добра и прощения".
Празднование Навруза получилось ярким, представители народов помимо выставок организовали красочную программу с элементами национальных обрядов.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.