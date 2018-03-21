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Общество

В регионе отмечают праздник Навруз-байрам

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 марта, в день весеннего равноденствия в самарском УСЦ "Грация" отметили областной национальный праздник Навруз-2018. В переводе с фарси "навруз" означает "новый день" и символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.

Для Самарской области один из древнейших праздников человечества стал традиционным — его ежегодно отмечают казахи, башкиры, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы, проживающие в регионе.

С 2011 года Навруз на самарской земле отмечается как межнациональный праздник. С такой идеей выступила азербайджанская диаспора.

"Мы рады, что празднование Навруза стало традицией, — говорит заместитель председателя азербайджанской национальной организации Ровшан Кулиев. — Но у нас есть мечта, чтобы праздник приобрел государственный статус. Приятно, что такая инициатива исходит именно от Самарской области".

"Навруз символизирует дружбу народов на земле самарской, он важен для укрепления взаимопонимания и уважения между всеми национальностями. Навруз — это пробуждение не только земли, но и сознания людей", — поддерживает председатель таджикской общественной организации Даврон Юсуфов.

Перед началом праздничной программы врио руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин зачитал приветственный адрес главы региона Дмитрия Азарова. В нем говорилось, что в Самарской области проживают представители 157 национальностей, которых объединяет стремление жить в мире и согласии и трудиться на благо региона и России.

"На протяжении многих веков Россия объединяла народы, культуры, языки в единое цивилизованное пространство. Мы чтим добрые традиции предков, и свидетельством тому является празднование Навруза, одного из древнейших праздников человечества, символизирующего изобилие, пробуждение, силу добра и прощения".

Празднование Навруза получилось ярким, представители народов помимо выставок организовали красочную программу с элементами национальных обрядов.

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