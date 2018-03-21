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Ресурсный центр для инвалидов в Самаре стал примером для всего Поволжья

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский ресурсный центр для инвалидов готовится принять делегации из 15 регионов ПФО. Специалисты центра будут обмениваться с коллегами опытом успешной работы. Об этом рассказал руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрий Драч.

Ресурсный центр для инвалидов в Самаре стал примером для всего Поволжья Ресурсный центр для инвалидов в Самаре стал примером для всего Поволжья
Фото: Игорь Казановский

В среду, 21 марта, его учреждение посетили депутаты Самарской городской думы Анатолий Гриднев, Вячеслав Звягинцев, Александр Чернышев и Алина Бакаева.

Посещение центра проходило в рамках выездного заседания думского комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Ресурсный центр на базе ГБ МСЭ открылся в сентябре 2016 года как пилотный проект Агентства стратегических инициатив. Цель проекта - максимально упростить предоставление инвалидам социальных и медицинских услуг, а также сократить время получения средств реабилитации.

"В нашем центре мы ликвидируем физические и бюрократические барьеры. Сразу после прохождения экспертизы граждане могут получить необходимые им госуслуги. Все они предоставляются на территории бюро по принципу одного окна", - рассказал Дмитрий Драч.

Одним из первых в центре появился пункт отделения Пенсионного фонда России. Здесь инвалид может получить консультацию специалиста, зарегистрироваться на портале госуслуг, подать заявление о назначении пенсии. Пункт пользуется большой популярностью. Так, в 2017 году через него прошли 5219 граждан. Позже в ресурсном центре появился пункт Почты России, где инвалиды могут подписаться на любимые издания и оплатить "коммуналку".

Важной вехой стало открытие пункта Центра занятости, специалисты которого предлагают вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья. "В 2017 году в центр обратилось около 2000 человек, 15% из них трудоустроено. Также после открытия пункта на территории бюро начали проводиться ярмарки вакансий для инвалидов. Сюда приходят работодатели, которые готовы организовать для граждан с ОВЗ адаптивные рабочие места", - рассказал Дмитрий Драч.

Одним из звеньев центра служит пункт протезно-ортопедического предприятия, где в наличии есть все необходимые средства реабилитации. "Пока посетители центра могут только примерить на себя протезы, протестировать инвалидные коляски. А в скором времени здесь появится врач-реабилитолог, который будет делать необходимые замеры для изготовления таких средств", - пояснил Драч.

В 2017 году в ресурсном центе появился консультационный пункт Фонда социального страхования. Здесь посетители могут оформить путевку в санаторий, выписать технические средств реабилитации. Также на территории центра работают специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Они помогают посетителям оформить социальные выплаты.

За год работы центр стал примером для всего Поволжья. В апреле его посетят представители 15 регионов страны, чтобы перенять успешный опыт реализации проекта.

В сопровождении Дмитрия Драча депутаты посетили основные кабинеты учреждения, осмотрели высокотехнологичное оборудование диагностики и реабилитации, пообщались с врачами.

"За год специалистами бюро была проведена колоссальная работа, они не только улучшили качество освидетельствования, но и создали один из лучших ресурсных центров Поволжья", - подчеркнул Анатолий Гриднев.

"Ресурсный центр для инвалидов - успешный и позитивный проект. В нем участвуют и социально ответственные предприниматели, готовые взять людей с инвалидностью на работу. Этот опыт нужно продвигать, рассказывать о нем в СМИ", - считает депутат.

Дмитрий Драч, в свою очередь, поблагодарил депутатов гордумы - при их содействии рядом с ГБ МСЭ появилось остановка общественного транспорта, оборудованная для людей с ограниченными возможностями.

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