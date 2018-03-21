Ставший инвалидом водитель, по вине которого в ДТП погибла женщина, получил два года

В суде Куйбышевского района Самары вынесен приговор водителю, обвиняемому в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, по ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Судом установлено, что лишенный водительских прав мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 14 октября 2017 г. перевозил в автомобиле на переднем пассажирском сиденье женщину, не пристегнутую ремнем безопасности.
Двигаясь с выключенными фарами, водитель не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке, попытался скрыться и столкнулся со стоявшим автопоездом.
В результате ДТП пассажирка погибла, а водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В итоге он остался жив, но как сообщили в прокуратуре Самарской области, сейчас не имеет возможности самостоятельно передвигаться. И недавно Куйбышевский районный суд Самары признал его виновным и с учетом мнения прокурора, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Кроме того, суд лишил подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.