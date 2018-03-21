Ставший инвалидом водитель, по вине которого в ДТП погибла женщина, получил два года

В суде Куйбышевского района Самары вынесен приговор водителю, обвиняемому в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, по ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Судом установлено, что лишенный водительских прав мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 14 октября 2017 г. перевозил в автомобиле на переднем пассажирском сиденье женщину, не пристегнутую ремнем безопасности.

Двигаясь с выключенными фарами, водитель не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке, попытался скрыться и столкнулся со стоявшим автопоездом.

В результате ДТП пассажирка погибла, а водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В итоге он остался жив, но как сообщили в прокуратуре Самарской области, сейчас не имеет возможности самостоятельно передвигаться. И недавно Куйбышевский районный суд Самары признал его виновным и с учетом мнения прокурора, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Кроме того, суд лишил подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.