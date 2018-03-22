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Самарский "Союз-ФГ" успешно вывел на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-08"

БАЙКОНУР. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 марта, в 20:44 мск с пусковой установки площадки № 1 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" самарского РКЦ "Прогресс с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08", сообщает Роскосмос.

Фото: Роскосмос

На борту "Союза МС-08" члены длительной экспедиции МКС-55/56 — командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел (командир экспедиции МКС-56) и Ричард Арнольд.

Все этапы полета ракеты-носителя "Союз-ФГ" прошли штатно и через 8 минут 48 секунд после старта в соответствии с программой полета ТПК "Союз МС-08" отделился от третьей ступени РН и вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полетами приступили к управлению полетом ТПК.

Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на Пятницу, 23 марта, в 22:41 мск.

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