Самарский "Союз-ФГ" успешно вывел на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-08"

В среду, 21 марта, в 20:44 мск с пусковой установки площадки № 1 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" самарского РКЦ "Прогресс с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08", сообщает Роскосмос.
На борту "Союза МС-08" члены длительной экспедиции МКС-55/56 — командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел (командир экспедиции МКС-56) и Ричард Арнольд.
Все этапы полета ракеты-носителя "Союз-ФГ" прошли штатно и через 8 минут 48 секунд после старта в соответствии с программой полета ТПК "Союз МС-08" отделился от третьей ступени РН и вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полетами приступили к управлению полетом ТПК.
Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на Пятницу, 23 марта, в 22:41 мск.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.