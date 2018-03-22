В Безенчуке на мужчину заведено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району в ходе надзора за дорожным движением двигались по маршруту патрулирования по ул. Чапаева пос. Безенчук.
Стражами правопорядка был замечен автомобиль, резко изменяющий скорость и прижимающийся периодически к обочине. Когда транспортное средство свернуло на другую улицу, полицейскими было принято решение о следовании за автомашиной. Вскоре инспекторы остановили автомобиль. На законное требование предъявить документы водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, пояснил, что у него их нет.
При проверке по базе данных полицейские выяснили, что в июле 2017 г. мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.
Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но он ответил отказом. Нарушитель согласился на медицинское освидетельствование в больнице, но, приехав туда, вновь отказался.
Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что сел за руль пьяным, чтобы отвезти лекарства ребенку, но на обратном пути домой он заметил патрульный автомобиль, испугался, так как не имел при себе документов, и резко свернул на другую улицу.
По данным сотрудников органов внутренних дел, 26-летний злоумышленник ранее не судим.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ведется следствие, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.