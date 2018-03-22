Самарская область доверяет Владимиру Путину

Самарская область заняла второе место по динамике электоральных показателей в регионах, где за последние полгода поменялось высшее руководство. По сумме двух показателей — явка по сравнению с 2012 годом (+6,14%) и количество голосов, отданных за Владимира Путина (+17,26%), — наш регион прибавил 23,4%, пропустив вперед только Орловскую область.
По мнению экспертов, такой результат является в том числе заслугой новой команды главы региона Дмитрия Азарова, которая за относительно короткий срок сумела изменить отношение жителей Самарской области к институтам власти, возродить доверие к избирательному процессу. И это стало не только следствием беспрецедентно честного и прозрачного выборного процесса.
За последние полгода в губернии активно решаются застарелые проблемы, требующие незамедлительного действия со стороны администрации (начался открытый и честный диалог с дольщиками, создана рабочая группа по социальным выплатам), вводятся новые формы работы (властные структуры и их руководители в обязательном порядке вышли в twitter, где в режиме 24/7 общаются с жителями), возросло внимание к Самарской области со стороны федеральных властей и участие региона и его наиболее представителей в общероссийских программах и проектах.
"Усилия, которые мы потратили на то, чтобы выстроить должные коммуникации с жителями Самарской области, чтобы, решая буквально любой вопрос, учитывать мнения людей, включать их в работу, дало свои результаты, — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Азаров, комментируя итоги воскресного голосования. — Но подчеркну: это только начало работы. Серьезное доверие граждан, высказанное, в первую очередь, Президенту, ко многому нас обязывает".
Последние комментарии
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.