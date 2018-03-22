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Выборы Власть и политика

Вадим Нуждин: "Мы можем гордиться результатом, который регионы ПФО показали на выборах президента".

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 марта на выборах президента Российской Федерации в регионах Приволжского федерального округа Владимир Путин получил 77,33% голосов. За действующего главу государства проголосовали 12,3 млн человек.

"Это результат, которым мы все можем по праву гордиться, потому что состоявшиеся выборы (и сейчас это отчетливо видно) стали по-настоящему всенародными. В регионах округа была проведена большая, хорошо спланированная работа, которая и позволила получить такой высокий процент голосов тех, кто доверяет Путину. И по явке, и по проценту голосования за нашего лидера Приволжский федеральный округ внес наиболее весомый вклад в общую победу", - отмечает член самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин.

По его мнению, одним из главных итогов выборов стал тот факт, что была обеспечена безупречная чистота голосования. В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения из тех, что отмечены на федеральном уровне.

"В целом можно говорить, что округу удалось провести прозрачные и открытые выборы. На это указывает и то, что регионы ПФО показали относительно ровные результаты голосования, когда нет очевидных аутсайдеров или, наоборот, заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. И мы в Самарской области сделали все, что от нас зависит, чтобы внести посильный вклад в дело нашей общей победы, на благо и для процветания нашей Родины", - говорит Вадим Нуждин.

Так, если сравнивать с выборами 2012 года, на выборах в нынешнем году самарцы более активно шли на избирательные участки - явка составила 66,9%, тогда как в 2012 году она составляла только 60,8%. Процент жителей нашего региона, отдавших свои голоса за Путина, тоже значительно вырос. Если шесть лет назад таких избирателей было 58,6%, то в этом году за Владимира Путина проголосовало уже 75,82% избирателей.

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Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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