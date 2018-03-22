В 2017 году средняя выплата по ОСАГО в Самарской области выросла на 10%

В 2017 г. средняя выплата по ОСАГО в Самарской области выросла почти на 10%. Такие данные опубликовал Российский союз автостраховщиков (РСА).
Согласно данным РСА, в 2016 г. средняя выплата по полису "автогражданки" в регионе составляла 62534 рублей (38 место по стране). В 2017 г. эта сумма составила уже 68,3 тыс. рублей (36 место по РФ). При этом частота страховых случаев выросла: если в 2016 г. она составляла 6,4%, и самарский регион по этому показателю находился в "зеленой" зоне минимального риска, то в 2017 г. частота страховых случаев по ОСАГО составила 6,5%, а регион попал в "желтую" зону (ситуация в этих регионах расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую - "красную зону").
В целом по России частота страховых случаев по итогам 2017 г. составила 5,5% (по итогам 2016 г. - 5,8%), средняя выплата - 78,3 тыс. рублей (за 2016 г. - 71,8 тыс. рублей), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков 18,2% (за 2016 г. - 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования - 109% (за 2016 г. - 100%), уровень выплат с учетом нормы РВД - 95% (по 2016 г. - 91%).
"Почти все общероссийские показатели демонстрируют рост. Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на принимаемые меры. Причем ситуация по России очень неравномерная, в ряде регионов эти показатели зашкаливают. Например, в 13 субъектах РФ средняя выплата выше 100 тыс. рублей, в том числе максимальная величина - 160 тыс. рублей. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в два раза меньше", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.