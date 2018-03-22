В 2017 году средняя выплата по ОСАГО в Самарской области выросла на 10%

В 2017 г. средняя выплата по ОСАГО в Самарской области выросла почти на 10%. Такие данные опубликовал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Согласно данным РСА, в 2016 г. средняя выплата по полису "автогражданки" в регионе составляла 62534 рублей (38 место по стране). В 2017 г. эта сумма составила уже 68,3 тыс. рублей (36 место по РФ). При этом частота страховых случаев выросла: если в 2016 г. она составляла 6,4%, и самарский регион по этому показателю находился в "зеленой" зоне минимального риска, то в 2017 г. частота страховых случаев по ОСАГО составила 6,5%, а регион попал в "желтую" зону (ситуация в этих регионах расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую - "красную зону").

В целом по России частота страховых случаев по итогам 2017 г. составила 5,5% (по итогам 2016 г. - 5,8%), средняя выплата - 78,3 тыс. рублей (за 2016 г. - 71,8 тыс. рублей), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков 18,2% (за 2016 г. - 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования - 109% (за 2016 г. - 100%), уровень выплат с учетом нормы РВД - 95% (по 2016 г. - 91%).



"Почти все общероссийские показатели демонстрируют рост. Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на принимаемые меры. Причем ситуация по России очень неравномерная, в ряде регионов эти показатели зашкаливают. Например, в 13 субъектах РФ средняя выплата выше 100 тыс. рублей, в том числе максимальная величина - 160 тыс. рублей. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в два раза меньше", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.