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Экология Общество

Резидент "Жигулевской долины" обеспечит мониторинг экологии в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мониторингом экологии в Красноярском крае займется самарская компания - резидент технопарка "Жигулевская долина", сообщает пресс-служба технопарка.

Такая договоренность была достигнута по результатам встречи врио губернатора Красноярского края Александра Усса с вице-президентом Консорциума "Интегра-С" Андреем Бураковым. Компания является резидентом "Жигулевской долины" и занимается разработкой интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами.

На встрече был представлен комплексный проект "Безопасный город", предлагаемый к внедрению в Красноярском крае.

"После приезда к нам президента России было поручено сделать Красноярск своеобразной моделью, по которой будет идти экологическое оздоровление городов такого уровня. Через два-три года мы должны выйти на радикальный результат, который сможем предъявить населению. Поэтому выход на абсолютно новый уровень в сфере экологии с точки зрения мониторинга и принятия решений обязательно нужно сделать", - прокомментировал Александр Усс.

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

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Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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