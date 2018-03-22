Резидент "Жигулевской долины" обеспечит мониторинг экологии в Красноярском крае

Мониторингом экологии в Красноярском крае займется самарская компания - резидент технопарка "Жигулевская долина", сообщает пресс-служба технопарка.
Такая договоренность была достигнута по результатам встречи врио губернатора Красноярского края Александра Усса с вице-президентом Консорциума "Интегра-С" Андреем Бураковым. Компания является резидентом "Жигулевской долины" и занимается разработкой интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами.
На встрече был представлен комплексный проект "Безопасный город", предлагаемый к внедрению в Красноярском крае.
"После приезда к нам президента России было поручено сделать Красноярск своеобразной моделью, по которой будет идти экологическое оздоровление городов такого уровня. Через два-три года мы должны выйти на радикальный результат, который сможем предъявить населению. Поэтому выход на абсолютно новый уровень в сфере экологии с точки зрения мониторинга и принятия решений обязательно нужно сделать", - прокомментировал Александр Усс.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html