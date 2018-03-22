Резидент "Жигулевской долины" обеспечит мониторинг экологии в Красноярском крае

Мониторингом экологии в Красноярском крае займется самарская компания - резидент технопарка "Жигулевская долина", сообщает пресс-служба технопарка.

Такая договоренность была достигнута по результатам встречи врио губернатора Красноярского края Александра Усса с вице-президентом Консорциума "Интегра-С" Андреем Бураковым. Компания является резидентом "Жигулевской долины" и занимается разработкой интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами.

На встрече был представлен комплексный проект "Безопасный город", предлагаемый к внедрению в Красноярском крае.

"После приезда к нам президента России было поручено сделать Красноярск своеобразной моделью, по которой будет идти экологическое оздоровление городов такого уровня. Через два-три года мы должны выйти на радикальный результат, который сможем предъявить населению. Поэтому выход на абсолютно новый уровень в сфере экологии с точки зрения мониторинга и принятия решений обязательно нужно сделать", - прокомментировал Александр Усс.