В Самаре автобус врезался в забор здания департамента городского хозяйства

В четверг, 22 марта, утром на ул. Коммунистической автобус марки Hyundai врезался в забор здания департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, об этом сообщают в соцсетях очевидцы случившегося.

Судя по фотографиям свидетелей, у автобуса повреждена правая передняя часть кузова. Данных о пострадавших нет. Официальной информации и случившемся пока не поступало.