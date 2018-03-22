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ДТП Происшествия

В Самаре автобус врезался в забор здания департамента городского хозяйства

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 марта, утром на ул. Коммунистической автобус марки Hyundai врезался в забор здания департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, об этом сообщают в соцсетях очевидцы случившегося.

Судя по фотографиям свидетелей, у автобуса повреждена правая передняя часть кузова.

Данных о пострадавших нет. Официальной информации и случившемся пока не поступало.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

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Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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