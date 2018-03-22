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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" стал официальным региональным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA 2018

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг "Ростелеком" стал официальным российским спонсором чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо чемпионата мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся", — заявил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

"Ростелеком" готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™, в том числе разыграет более 5000 билетов, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. Для малого и среднего бизнеса, в свою очередь, "Ростелеком" подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.

"Я уверен, что вместе с FIFA мы сможем сделать чемпионат по-настоящему захватывающим и доступным для каждого, кто ждет интересной и красивой игры", — подытожил Владимир Кириенко.

"Мы очень рады присоединению лидера рынка телекоммуникаций к группе региональных спонсоров FIFA", — отметил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок и добавил: "Ростелеком" так же как и FIFA объединяет людей: телекоммуникационные компании связывают людей с их друзьями и информацией, а ФИФА использует футбол как общую нить, соединяющую весь мир".

21-й чемпионат мира по футболу FIFA в первый раз пройдет на территории России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. 64 матча будут проведены, чтобы определить победителя турнира.

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Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

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