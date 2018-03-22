"Ростелеком" стал официальным региональным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг "Ростелеком" стал официальным российским спонсором чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
"Ростелеком" стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо чемпионата мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся", — заявил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.
"Ростелеком" готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™, в том числе разыграет более 5000 билетов, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. Для малого и среднего бизнеса, в свою очередь, "Ростелеком" подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.
"Я уверен, что вместе с FIFA мы сможем сделать чемпионат по-настоящему захватывающим и доступным для каждого, кто ждет интересной и красивой игры", — подытожил Владимир Кириенко.
"Мы очень рады присоединению лидера рынка телекоммуникаций к группе региональных спонсоров FIFA", — отметил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок и добавил: "Ростелеком" так же как и FIFA объединяет людей: телекоммуникационные компании связывают людей с их друзьями и информацией, а ФИФА использует футбол как общую нить, соединяющую весь мир".
21-й чемпионат мира по футболу FIFA в первый раз пройдет на территории России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. 64 матча будут проведены, чтобы определить победителя турнира.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.