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ЖКХ и благоустройство Общество

За сутки с самарских дорог убрано более 6 тыс. тонн снега

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 21 на 22 марта для уборки снега с самарских дорог было задействовано 280 единиц техники, сообщил замруководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

По его словам, по-прежнему остаются проблемные места там, где у обочин припаркован транспорт. Это мешает своевременно убрать участки. Более того, часть транспорта осталась с предыдущего интенсивного снегопада, который был 17-18 марта.

"Дорожные рабочие в основном трудятся в светлое время суток, ручной труд применяется. А в ночь - больше техники. За сутки 21 марта вывезено 6,2 тыс. тонн снежных масс на полигоны. По всем основным магистралям для общественного транспорта к утру дороги были расчищены. Заторов, проблем в движении транспорта по ним не было", - рассказал Ненашев.

Он отметил, что в день выходит порядка 300 дорожных рабочих, основная задача которых - расчистка остановочных павильонов ожидания, тротуаров, ручной подбор. Также выходит малогабаритная техника на доочистку тротуаров.

"Вывозка снега продолжается примерно в том же объеме. План за сутки порядка 6-7 тыс. тонн вывезти. За текущий зимний сезон вывезено уже порядка 590 тыс. тонн снега. Учитывая, что у нас не характерная погода для марта, за два последних снегопада мы перешли среднемесячную отметку в объеме выпавших осадков почти на 30%. Работа не останавливается. Снег вывозится для обеспечения проезда транспорта и благоприятного движения пешеходов. За прошлый год вывезено порядка 480 тыс. тонн за весь период, мы уже перешагнули эту отметку и продолжаем вывозить", - заключил замруководителя Управления благоустройства.

Как отметил замруководителя Управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства Сергей Мухранов, работы по уборке снега в связи с погодными условиями были организованы силами УК и подрядных организаций с 4:00. Всего по городу вышло более 2,6 тыс. дворников. 

"Есть претензии к части УК, ТСЖ и ЖСК, которые несвоевременно вышли на расчистку либо ненадлежащим образом убрали придомовую территорию. В данном случае в районах включаются в работу административные комиссии, составляются протоколы административного правонарушения. Протокол составляется на должностное либо юридическое лицо. Цифры штрафов разнятся. Если на юридическое лицо - штраф порядка 25 тыс. руб, то на физическое лицо - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей", - сообщил Мухранов.

По его словам, после снегопада количество дворников увеличилось, кратность уборки ежедневная. Если нет снегопадов, акцент делается на обработку противогололедными реагентами. Также немаловажное значение имеет очистка скатных кровель, особенно над пешеходной частью тротуаров.

МП "ГАТИ по благоустройству" и районными административными комиссиями проводится ежедневный контроль очистки скатных кровель от образовавшихся сосулек и наледи.

"Но в основном снег - на козырьках балконов и под окнами. А их уже собственники должны очищать самостоятельно. Администрациями районов проводится работа по их уведомлению о том, что именно они обязаны очищать. Но не каждый это производит и делает", - заключил Мухранов.

Гид потребителя

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