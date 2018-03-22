Ирина Скупова: "Самарская область в аналитику по нарушениям не попала"

Наблюдатели продолжают подводить итоги президентской выборной кампании, прошедшей в марте текущего года.

Напомним, 18 марта состоялись выборы президента РФ. Безапелляционную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,7%. В Самарской области явка на выборы составила 66,91%, за Владимира Путина проголосовало 75,82%.

Эксперты отмечают, что в этой президентской кампании (в отличие от прошлой, проходившей в 2012 г.) избиратели проявили значительно большую активность. Так, в Самарской области явка выросла более чем на 6%.

Отличает эту кампанию и значительно меньшее количество зафиксированных нарушений. Так, по информации областной избирательной комиссии, серьезных жалоб не поступало. Если говорить о количественных показателях, то на карте нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" жалоб в 2018 г. зафиксировано примерно в четыре раза меньше, чем в 2012 году.

Достичь такой чистоты и прозрачности удалось, с одной стороны, благодаря высокому уровню организации выборного процесса, с другой, благодаря большому количеству наблюдателей, как общественных, так и международных. Всего на выборах в Самарской области находилось более 3 тыс. наблюдателей.

По мнению некоторых экспертов, изменилось и качество обнаруженных нарушений. Так, они отмечают, что подавляющее большинство из них носили технический характер и не могли повлиять на результат голосования.

В целом экс-уполномоченный по правам человека в Самарской области, советник врио губернатора Ирина Скупова согласна с тем, что количественно нарушений стало гораздо меньше по сравнению с выборной кампанией 2012 года.

"Надо понимать, что на карту "Голоса" автоматически, без предмодерирования, вывешиваются все сообщения - в том числе анонимные и вообще любые. Поэтому стоит задаться вопросом, все ли эти сообщения можно считать за нарушения. При этом "Голос" в последние дни делал дважды в день аналитические обзоры, в которые попадали тенденции, связанные с нарушениями, и подтвержденные факты. И Самарская область в эту аналитику не попадала. Это, на мой взгляд, важно", - подчеркивает Ирина Скупова.

В завершение она добавила, что никакие выборы не могут быть кристально чистыми, без единого нарекания и ошибки. "Ведь это большая работа с вовлеченностью огромного количества людей, иногда не вполне подготовленных. Злонамеренности точно стало меньше, но ошибки, конечно, есть", - считает Ирина Скупова.

В завершение она отметила, что "легитимность - не только в процентах, но, в первую очередь, в доверии к институту выборов, к людям". "И объясняться по жалобам (даже тем, которые не подтвердились и которые, вроде бы, не свидетельствуют о нарушении какой бы то ни было нормы законодательства) все равно важно. Поэтому мы сейчас прорабатываем варианты проведения общественного расследования и дачи публичного ответа по всем сведениям, опубликованным на картах "Голоса", национального общественного мониторинга или в Интернете. Важно все по-человечески объяснить", - убеждена Ирина Скупова.