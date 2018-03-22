Вывозом мусора и расчисткой кустарника в Октябрьском районе займется "Бриз"

Администрация Октябрьского района Самары определила подрядчика, который займется благоустройством района. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо будет выполнить работы по очистке территории от бытового, строительного мусора, кустарника, валке сухостойных деревьев, завезти чернозем и заполнить песком песочницы. Кроме того, необходимо будет обеспечить санитарное содержание территории в 500 тыс. кв. метров.
Срок выполнения работ - с момента подписания контракта до 20 декабря 2018 года.
Победителем торгов признано ООО "Бриз". Компания выполнит работы за 16,2 млн рублей.
Источник финансирования - бюджет Октябрьского района Самары.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет