Вывозом мусора и расчисткой кустарника в Октябрьском районе займется "Бриз"

Администрация Октябрьского района Самары определила подрядчика, который займется благоустройством района. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо будет выполнить работы по очистке территории от бытового, строительного мусора, кустарника, валке сухостойных деревьев, завезти чернозем и заполнить песком песочницы. Кроме того, необходимо будет обеспечить санитарное содержание территории в 500 тыс. кв. метров.

Срок выполнения работ - с момента подписания контракта до 20 декабря 2018 года.

Победителем торгов признано ООО "Бриз". Компания выполнит работы за 16,2 млн рублей.

Источник финансирования - бюджет Октябрьского района Самары.