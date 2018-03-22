Tele2 нашла новых роуминговых партнеров в Европе и на Ближнем Востоке

Tele2 запускает роуминг в сетях Vodafone (Нидерланды, Чехия), Sunrise (Швейцария), Bite (Латвия), Pelephone (Израиль) и Orange (Иордания). Клиенты компании могут пользоваться в этих странах услугами автоматического голосового роуминга и мобильным Интернетом на выгодных условиях.
Tele2 дает своим абонентам возможность оставаться на связи во время путешествий и оптимизировать расходы на звонки и Интернет. В Нидерландах, Чехии, Швейцарии, Латвии и Израиле клиентам оператора доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 рублей за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Абонент заплатит 25 рублей за 1 Мб скоростного мобильного Интернета, а стоимость передачи одного текстового или мультимедийного сообщения составит 6 рублей.
В Иордании клиентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Передача текстового или мультимедийного сообщения обойдется в 12 рублей, а 1 Мб трафика будет стоить 50 рублей.
Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции. Услуга "Разговоры без границ" позволяет принимать все вызовы по цене 5 рублей за минуту, абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. Подключить опцию можно в личном кабинете клиента или с помощью USSD-команды *143*1#.
В путешествиях по миру абоненты Tele2 могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом по выгодным ценам. Опция "Интернет за рубежом" позволяет скачивать 10 Мб трафика за 100 рублей в день в Нидерландах, Чехии, Швейцарии, Латвии и Израиле, а тот же объем данных в Иордании обойдется клиенту в 300 рублей. Кроме того, в Швейцарии, Латвии и Израиле клиентам Tele2 доступна услуга "Безлимитный Интернет за границей", абонентская плата за которую составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть.
Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе "Роуминг".
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.