ДК "Древо": при обрушении башенного крана задеты балконы трех этажей

На строительной площадке в микрорайоне "Южный город" 21 марта рухнул башенный кран. Как сообщил Волга Ньюс гендиректор ДК "Древо" Евгений Чудаев, ЧП случилось в пятом микрорайоне, при демонтаже башенного крана.
"Задеты балконы трех этажей строящегося рядом дома, — отметил Евгений Чудаев. — Серьезных повреждений и пострадавших нет".
Отмечается, что сейчас работа на стройплощадке идет в обычном режиме.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.