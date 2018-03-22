ДК "Древо": при обрушении башенного крана задеты балконы трех этажей

На строительной площадке в микрорайоне "Южный город" 21 марта рухнул башенный кран. Как сообщил Волга Ньюс гендиректор ДК "Древо" Евгений Чудаев, ЧП случилось в пятом микрорайоне, при демонтаже башенного крана.

"Задеты балконы трех этажей строящегося рядом дома, — отметил Евгений Чудаев. — Серьезных повреждений и пострадавших нет". Отмечается, что сейчас работа на стройплощадке идет в обычном режиме.