Лжепредприниматель обманул друга на 5,75 млн рублей

В облМВД возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины.

По версии следствия, с декабря 2016 года по май 2017-го он выдавал себя за бизнесмена и убедил своего знакомого дать ему в долг крупные суммы, обещая позже вернуть их с процентами, гораздо более выгодными, чем если бы деньги лежали в банке. Так подозреваемый заполучил 5,75 млн рублей.

После проведения проверки 16 марта в полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".