В ТОР "Тольятти" откроется опытное производство ДВС и корпусной мебели

В ТОР "Тольятти" влились сразу две новые компании: ООО "СБ-М" и ООО "АГАТ-ТОЛЬЯТТИ". Об этом сообщает пресс-центр администрации Автограда.
ООО "СБ-М" занимается организацией серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными материалами с использованием запатентованных технологий.
Цель проекта - организация серийного автоматизированного производства корпусной мебели и комплектующих.
Общая стоимость проекта составляет 277,3 млн руб., из них 205 млн - капитальные вложения.
Количество планируемых создаваемых рабочих мест - 228 человек. В первый год реализации проекта планируется нанять 34 работника.
ООО "АГАТ-ТОЛЬЯТТИ" занимается организацией опытного конструкторского бюро в Тольятти. Цель проекта - создание конструкторско-технологического бюро с возможностями опытного производства, нацеленного на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Общая стоимость проекта составляет 42,61 млн рублей. В первый год планируется создать 20 рабочих мест.
Напомним, ранее в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОР "Тольятти" поступило 25 заявок, было одобрено 22 из них, общий объем инвестиций по ним составляет 4,4 млрд руб. с планом создания 3,5 тыс. новых рабочих мест.
В реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов РФ, уже включены такие компании, как ООО "АКОМ-Индастриал", ООО "БИА", ООО "СП "Граниферт", ООО "ТОР ТЗПО", ООО "Сарди Пекеджинг", ООО "БРАЙС", ООО "ЗЕТТА", "Металлист-Тольятти", ООО "ТТС ЗАКАЛКА", ООО "ХМ РУС", ООО "АКТИВ ТМК", ООО "ГРАН ЛИМИТЕД", ООО "НТЦ Евровент", ООО "Завод КПД", ООО "КФ "Сласти", ООО "БИСКО ТТИ", ООО МЦ "Губерния", ООО "КОЛОРАНТ-Т", ООО "Мясокомбинат "Лада", ООО "Директ Бизнес Солюшн".
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство