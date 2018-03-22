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Инвестиции Экономическая политика

В ТОР "Тольятти" откроется опытное производство ДВС и корпусной мебели

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТОР "Тольятти" влились сразу две новые компании: ООО "СБ-М" и ООО "АГАТ-ТОЛЬЯТТИ". Об этом сообщает пресс-центр администрации Автограда.

В ТОР "Тольятти" откроется опытное производство ДВС и корпусной мебели В ТОР "Тольятти" откроется опытное производство ДВС и корпусной мебели

ООО "СБ-М" занимается организацией серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными материалами с использованием запатентованных технологий.

Цель проекта - организация серийного автоматизированного производства корпусной мебели и комплектующих.

Общая стоимость проекта составляет 277,3 млн руб., из них 205 млн - капитальные вложения.
Количество планируемых создаваемых рабочих мест - 228 человек. В первый год реализации проекта планируется нанять 34 работника.

ООО "АГАТ-ТОЛЬЯТТИ" занимается организацией опытного конструкторского бюро в Тольятти. Цель проекта - создание конструкторско-технологического бюро с возможностями опытного производства, нацеленного на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Общая стоимость проекта составляет 42,61 млн рублей. В первый год планируется создать 20 рабочих мест.

Напомним, ранее в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОР "Тольятти" поступило 25 заявок, было одобрено 22 из них, общий объем инвестиций по ним составляет 4,4 млрд руб. с планом создания 3,5 тыс. новых рабочих мест.

В реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов РФ, уже включены такие компании, как ООО "АКОМ-Индастриал", ООО "БИА", ООО "СП "Граниферт", ООО "ТОР ТЗПО", ООО "Сарди Пекеджинг", ООО "БРАЙС", ООО "ЗЕТТА", "Металлист-Тольятти", ООО "ТТС ЗАКАЛКА", ООО "ХМ РУС", ООО "АКТИВ ТМК", ООО "ГРАН ЛИМИТЕД", ООО "НТЦ Евровент", ООО "Завод КПД", ООО "КФ "Сласти", ООО "БИСКО ТТИ", ООО МЦ "Губерния", ООО "КОЛОРАНТ-Т", ООО "Мясокомбинат "Лада", ООО "Директ Бизнес Солюшн".

Гид потребителя

Последние комментарии

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