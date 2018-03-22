Глава областного УФНС проведет прием граждан в региональной приемной президента РФ

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области Александр Вихров 3 апреля в 13:00 в региональной приемной президента Российской Федерации проведет прием граждан.

Мероприятие состоится по адресу:

443006, г.Самара, ул. Молодогвардейская, 210, подъезд 3.

Записаться на прием и задать свои вопросы можно по телефонам:

+7(846) 279-40-10; +7(846) 242-00-00.