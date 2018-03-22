Глава областного УФНС проведет прием граждан в региональной приемной президента РФ

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области Александр Вихров 3 апреля в 13:00 в региональной приемной президента Российской Федерации проведет прием граждан.
Мероприятие состоится по адресу:
443006, г.Самара, ул. Молодогвардейская, 210, подъезд 3.
Записаться на прием и задать свои вопросы можно по телефонам:
+7(846) 279-40-10; +7(846) 242-00-00.
Последние комментарии
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Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?