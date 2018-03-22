В забор департамента городского хозяйства Самары врезался автобус 37-го маршрута

В четверг, 22 марта, врезавшийся утром в забор департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары автобус следовал перед ДТП по маршруту №37 (Приволжский мкр. - Хлебная Площадь) по ул. Коммунистической с четырьмя пассажирами в салоне, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в департаменте транспорта мэрии.
По предварительным данным ведомства, в пути водитель не справился с управлением (причина этого маневра устанавливается) и допустил наезд на препятствие.
"В результате столкновения никто не пострадал, — отметили в департаменте транспорта. — На графике движения автобусов это ДТП не отразилось. Автобусы на данном маршруте работают без нарушения графика. Оценка ущерба на месте ДТП не производилась".
Причина ДТП сейчас устанавливается.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !