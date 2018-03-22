В забор департамента городского хозяйства Самары врезался автобус 37-го маршрута

В четверг, 22 марта, врезавшийся утром в забор департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары автобус следовал перед ДТП по маршруту №37 (Приволжский мкр. - Хлебная Площадь) по ул. Коммунистической с четырьмя пассажирами в салоне, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в департаменте транспорта мэрии.

По предварительным данным ведомства, в пути водитель не справился с управлением (причина этого маневра устанавливается) и допустил наезд на препятствие.

"В результате столкновения никто не пострадал, — отметили в департаменте транспорта. — На графике движения автобусов это ДТП не отразилось. Автобусы на данном маршруте работают без нарушения графика. Оценка ущерба на месте ДТП не производилась".

Причина ДТП сейчас устанавливается.