Газбанк вошел в топ-100 самых надежных российских банков по версии издания Forbes

Аналитики одного из наиболее авторитетных и известных экономических изданий в мире Forbes изучили финансовые показатели ведущих российских банков. Также были учтены данные международных и российских рейтинговых агентств.

В результате Газбанк занял 78-е место в рейтинге самых надежных банков России. Как сообщает издание Forbes, наличие банка в этом рейтинге подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях. Все банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности — благополучно пережили 2017 финансовый год.