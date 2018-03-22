Газбанк вошел в топ-100 самых надежных российских банков по версии издания Forbes

Аналитики одного из наиболее авторитетных и известных экономических изданий в мире Forbes изучили финансовые показатели ведущих российских банков. Также были учтены данные международных и российских рейтинговых агентств.
В результате Газбанк занял 78-е место в рейтинге самых надежных банков России. Как сообщает издание Forbes, наличие банка в этом рейтинге подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях.
Все банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности — благополучно пережили 2017 финансовый год.
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а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.