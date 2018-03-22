Фасад самарского спортивного лицея на Волжском проспекте капитально отремонтируют

В Самаре капитально отремонтируют фасад спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет провести демонтаж старой штукатурки и оконных решеток и разборку перекрытий кровли, а также последующий ремонт фасада. Начальная максимальная цена контракта - 10,2 млн рублей. Подрядчика определят 13 апреля.