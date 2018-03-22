Фасад самарского спортивного лицея на Волжском проспекте капитально отремонтируют

В Самаре капитально отремонтируют фасад спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет провести демонтаж старой штукатурки и оконных решеток и разборку перекрытий кровли, а также последующий ремонт фасада.
Начальная максимальная цена контракта - 10,2 млн рублей.
Подрядчика определят 13 апреля.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет