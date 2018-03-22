Установка ограждений вдоль гостевых маршрутов к ЧМ подешевела в два раза

В Самаре подвели итоги аукциона на выполнение работ по устройству ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, соответствующие торги были объявлены 21 февраля. Ограждения предполагалось установить на территории Кировского и Промышленного районов.

Начальная максимальная стоимость контракта составляла 13,5 млн рублей.

Однако в результате торгов, на которые было подано две заявки, стоимость контракта сократилась почти вдвое и составила 6,9 млн рублей.

Победителем аукциона стало ООО Строительная компания "Премиум".

Компания выполнит установку ограждений на территории Кировского района вдоль гостевых и туристических маршрутов, расположенных на ул. 9-я просека, ул. Демократическая, Волжское шоссе, Московское шоссе, а также на территории Промышленного района.

Все работы нужно выполнить до середины мая.