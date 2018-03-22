Установка ограждений вдоль гостевых маршрутов к ЧМ подешевела в два раза

В Самаре подвели итоги аукциона на выполнение работ по устройству ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Напомним, соответствующие торги были объявлены 21 февраля. Ограждения предполагалось установить на территории Кировского и Промышленного районов.
Начальная максимальная стоимость контракта составляла 13,5 млн рублей.
Однако в результате торгов, на которые было подано две заявки, стоимость контракта сократилась почти вдвое и составила 6,9 млн рублей.
Победителем аукциона стало ООО Строительная компания "Премиум".
Компания выполнит установку ограждений на территории Кировского района вдоль гостевых и туристических маршрутов, расположенных на ул. 9-я просека, ул. Демократическая, Волжское шоссе, Московское шоссе, а также на территории Промышленного района.
Все работы нужно выполнить до середины мая.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет