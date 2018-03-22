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СМП банк стал единственным участником отбора по размещению бюджетных средств региона на депозитах

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 марта, обнародован протокол рассмотрения заявок на размещение временно свободных средств бюджета Самарской области на банковских депозитах в 2018 году.

Для участия в отборе поступило лишь предложение АО "СМП Банк".

По данным официального сайта, АО "СМП Банк" - крупный универсальный коммерческий частный банк, работает на российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Основные акционеры - российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Банк присутствует в 19 регионах, в которых открыто в общей сложности более 75 офисов. СМП банк входит в пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. Среди корпоративных клиентов АО "СМП Банк" - крупнейшие государственные и частные предприятия страны.

В 2014 г. банк выигрывал аукционы по предоставлению мэрии Самары четырех кредитных линий, направленных на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

Напомним, отбор заявок проводит Главное управление организации торгов региона. По его условиям, кредитным организациям предлагается 66 лотов на общую сумму 72,6 млрд руб. со сроками размещения одна-две недели, один-два месяца, три-шесть месяцев.

В частности, шесть - по 100 млн руб., столько же по 300 млн руб., 500 млн руб., 700 млн руб., 900 млн руб., 1,1 млрд руб., 1,3 млрд руб., 1,5 млрд руб., 1,7 млрд руб., 1,9 млрд руб. и 2,1 млрд рублей. По каждому лоту определяется организация, которая может предложить наибольшую процентную ставку с учетом показателя Mosprime Rate на день открытия вклада.

Среди требований к участникам отбора было не только наличие у кредитной организации генеральной (универсальной) лицензии Центрального банка России на осуществление банковских операций, но и собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд руб. согласно имеющейся в Центробанке отчетности.

Победителя официально обнародуют не позднее 29 марта. По условиям отбора, если подана хотя бы одна заявка кредитной организации и принято решение о ее допуске к участию, а также оценке и сопоставлению заявок, организация признается победителем. Если предложение АО "СМП банк" пройдет этап допуска к оценке, то, вероятнее всего, с ним и будет заключено генеральное соглашение. Срок действия документа - не более года. Предусматривается, что в этот период в банке вклады могут открывать неоднократно.

Точная сумма размещения средств не определена, и, как уточняется в документации, оно будет проводиться при наличии "фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами".

По информации с официального сайта, АО "СМП Банк" предлагает клиентам спектр банковских продуктов и услуг: кредитование физических и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг, банковские гарантии, зарплатные проекты, аренда сейфовых ячеек, возмещение по чекам Tax Free и другие. АО "СМП Банк" является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей в себя, помимо санируемых ПАО МОСОБЛБАНК и ООО КБ "Финанс Бизнес Банк", страховую компанию ООО "СМП-Страхование". Банк присутствует в 19 регионах, в которых открыто в общей сложности более 75 офисов. Количество сотрудников составляет около 2,7 тысячи человек.

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