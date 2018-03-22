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ДТП Происшествия

Военнослужащего, который снес ограждение на Волжском шоссе, лишили прав

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары вынес решение в отношении водителя, который в декабре прошлого года устроил аварию на Волжском шоссе. Молодой человек за рулем легковушки протаранил ограждение и, едва, сам остался жив. По словам очевидцев, причиной такой выходки стало наличие алкоголя в крови мужчины, который оказался еще и в военной форме.

История начиналась с того, что в начале декабря на Волжском шоссе, в районе ул. Тихвинской, произошла авария. На глазах активистов "Ночного патруля", вазовская легковушка на большой скорости влетела в ограждение: кузов машины сильно деформировался, сработали подушки безопасности.

Представители общественного движения бросились помогать водителю, но молодой человек вылез из-за руля сам, сообщил, что помощь ему не нужна и сразу бросился звонить знакомым.

По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением, потому что еле стоял на ногах.  Мутные глаза, шаткая походка и ароматный шлейф веселого вечера намекали на состояние алкогольного опьянения. Ко всему прочему, водитель оказался еще и в форме военного. Шевроны на его куртке выдали причастность к одному из полков ПВО.

— "Что охраняете"? — поинтересовались активисты.

— "Небо", — ответил водитель.

— "А почему пьяным за рулем ездишь"?

— "Да тут доехать"…

— "Ты посмотри, что натворил".

— "Я вижу", — сообщил молодой человек и при виде сотрудников полиции принялся убирать шевроны в карман куртки.

Инспекторам ДПС он сообщил другую версию. Водитель убеждал их, что не имеет к машине никакого отношения и просто проходил мимо. Доводы о том, что есть очевидцы, его не убедили. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В марте Промышленный суд Самары вынес решение по этому делу. Мужчину лишили водительского удостоверения на полтора года и обязали выплатить штраф в 30 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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