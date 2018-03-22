Военнослужащего, который снес ограждение на Волжском шоссе, лишили прав

Суд Промышленного района Самары вынес решение в отношении водителя, который в декабре прошлого года устроил аварию на Волжском шоссе. Молодой человек за рулем легковушки протаранил ограждение и, едва, сам остался жив. По словам очевидцев, причиной такой выходки стало наличие алкоголя в крови мужчины, который оказался еще и в военной форме.
История начиналась с того, что в начале декабря на Волжском шоссе, в районе ул. Тихвинской, произошла авария. На глазах активистов "Ночного патруля", вазовская легковушка на большой скорости влетела в ограждение: кузов машины сильно деформировался, сработали подушки безопасности.
Представители общественного движения бросились помогать водителю, но молодой человек вылез из-за руля сам, сообщил, что помощь ему не нужна и сразу бросился звонить знакомым.
По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением, потому что еле стоял на ногах. Мутные глаза, шаткая походка и ароматный шлейф веселого вечера намекали на состояние алкогольного опьянения. Ко всему прочему, водитель оказался еще и в форме военного. Шевроны на его куртке выдали причастность к одному из полков ПВО.
— "Что охраняете"? — поинтересовались активисты.
— "Небо", — ответил водитель.
— "А почему пьяным за рулем ездишь"?
— "Да тут доехать"…
— "Ты посмотри, что натворил".
— "Я вижу", — сообщил молодой человек и при виде сотрудников полиции принялся убирать шевроны в карман куртки.
Инспекторам ДПС он сообщил другую версию. Водитель убеждал их, что не имеет к машине никакого отношения и просто проходил мимо. Доводы о том, что есть очевидцы, его не убедили. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В марте Промышленный суд Самары вынес решение по этому делу. Мужчину лишили водительского удостоверения на полтора года и обязали выплатить штраф в 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !