Двухметровый забор на ул. Дальней перед ЧМ установит "Промтехнология"

Администрация Кировского района Самары определила подрядчика, который выполнит работы по устройству ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов на территории Кировского района в рамках подготовки к проведению в 2018 г. чемпионата мира по футболу.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Напомним, согласно аукционной документации, подрядчик должен будет установить почти 600 погонных метров забора высотой 2,5 м. При этом предусмотрено большое количество ворот (32) и 24 калитки.
На торги была подана единственная заявка от ООО "Промтехнологии". Конкурсная комиссия признала ее соответствующей требованиям, поэтому хотя открытый конкурс признан несостоявшимся, с компанией могут заключить контракт.
Стоимость контракта составила 16,3 млн рублей.
Работы необходимо выполнить до 15 мая.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет