Двухметровый забор на ул. Дальней перед ЧМ установит "Промтехнология"

Администрация Кировского района Самары определила подрядчика, который выполнит работы по устройству ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов на территории Кировского района в рамках подготовки к проведению в 2018 г. чемпионата мира по футболу.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, согласно аукционной документации, подрядчик должен будет установить почти 600 погонных метров забора высотой 2,5 м. При этом предусмотрено большое количество ворот (32) и 24 калитки.

На торги была подана единственная заявка от ООО "Промтехнологии". Конкурсная комиссия признала ее соответствующей требованиям, поэтому хотя открытый конкурс признан несостоявшимся, с компанией могут заключить контракт.

Стоимость контракта составила 16,3 млн рублей.

Работы необходимо выполнить до 15 мая.