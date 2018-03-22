16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара-2" закончил "регулярку" победой над "ЦСКА-Юниор" - 83:76 БК "Самара-2" уступил БК "ЦСКА-Юниор" - 76:90 БК "Самара" занял первое место в регулярном чемпионате, обыграв "Иркут" - 76:68 Дмитрий Азаров сыграл в "Матче Звезд" фестиваля баскетбола в Самаре Трансляцию фестиваля баскетбола "Звезды в Самаре" можно будет посмотреть по телевизору

Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" закончил "регулярку" победой над "ЦСКА-Юниор" - 83:76

МОСКВА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати

В четверг, 22 марта, в последнем матче регулярного чемпионата молодежной лиги БК "Самара-2" на выезде встречался с "ЦСКА-Юниор".

Фото: bcsamara.com

Поначалу матч складывался для "Самары-2" так же неудачно, как и накануне. Уже к середине стартового периода она "горела" "-14" — 7:21. И хотя в концовке четверти усилиями Дмитрия Гусенкова самарцы сократили разницу до 6 очков — 18:24, настоящее ускорение они отложили на начало второй десятиминутки.

Еще 6 очков от того же Гусенкова плюс 5 очков от Дмитрия Халдеева — и вот уже гости впереди — 29:27. После этого соперники несколько раз поочередно вырывались вперед на 2-3 очка. К большому перерыву, казалось, лидером все так же подойдут москвичи. Но с этим явно был не согласен Дмитрий Халдеев: оставалась всего секунда до сирены на перерыв, "Самара" вводила мяч из-за лицевой — и нашему центровому вполне хватило этого времени, чтобы отправить в кольцо хозяев треху (первую для себя в сезоне). Равенство — 45:45.

Третий период проходил менее результативно. Самарцам удалось стабилизировать игру в защите и понемногу сколотить себе 6 очков преимущества. А в начале заключительной четверти после попадания Михаила Ермилова довести его до 10 очков — 65:55. Но примерно с середины периода игра у "Самары-2" вновь разладилась. Теперь уже ЦСКА пустился в погоню, и за две минуты до сирены от задела самарцев ничего не осталось: 76:75.

В шатком равновесии прошла минута. Первыми решились его нарушить гости: Дмитрий Халдеев принес команде важнейшие два очка. А за 20 секунд до сирены Дмитрий Гусенков своей трехой снял все вопросы о победителе. 83:76 — регулярку "Самара-2" завершает волевой победой в столице.

Этим матчем "Самара-2" завершила регулярный чемпионат. Она заняла второе место, пропустив вперед лишь "Химки-2". Впереди у команды "Финал восьми", сроки и место проведения которого станут известны чуть позже, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

"Матч Звезд" фестиваля баскетбола "Звезды в Самаре"

"Матч Звезд" фестиваля баскетбола "Звезды в Самаре"

Матч БК "Самара" против БК "Университет-Югра"

Матч БК "Самара" против БК "Университет-Югра"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1