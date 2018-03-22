БК "Самара-2" закончил "регулярку" победой над "ЦСКА-Юниор" - 83:76

В четверг, 22 марта, в последнем матче регулярного чемпионата молодежной лиги БК "Самара-2" на выезде встречался с "ЦСКА-Юниор".

Поначалу матч складывался для "Самары-2" так же неудачно, как и накануне. Уже к середине стартового периода она "горела" "-14" — 7:21. И хотя в концовке четверти усилиями Дмитрия Гусенкова самарцы сократили разницу до 6 очков — 18:24, настоящее ускорение они отложили на начало второй десятиминутки.

Еще 6 очков от того же Гусенкова плюс 5 очков от Дмитрия Халдеева — и вот уже гости впереди — 29:27. После этого соперники несколько раз поочередно вырывались вперед на 2-3 очка. К большому перерыву, казалось, лидером все так же подойдут москвичи. Но с этим явно был не согласен Дмитрий Халдеев: оставалась всего секунда до сирены на перерыв, "Самара" вводила мяч из-за лицевой — и нашему центровому вполне хватило этого времени, чтобы отправить в кольцо хозяев треху (первую для себя в сезоне). Равенство — 45:45.

Третий период проходил менее результативно. Самарцам удалось стабилизировать игру в защите и понемногу сколотить себе 6 очков преимущества. А в начале заключительной четверти после попадания Михаила Ермилова довести его до 10 очков — 65:55. Но примерно с середины периода игра у "Самары-2" вновь разладилась. Теперь уже ЦСКА пустился в погоню, и за две минуты до сирены от задела самарцев ничего не осталось: 76:75.

В шатком равновесии прошла минута. Первыми решились его нарушить гости: Дмитрий Халдеев принес команде важнейшие два очка. А за 20 секунд до сирены Дмитрий Гусенков своей трехой снял все вопросы о победителе. 83:76 — регулярку "Самара-2" завершает волевой победой в столице.

Этим матчем "Самара-2" завершила регулярный чемпионат. Она заняла второе место, пропустив вперед лишь "Химки-2". Впереди у команды "Финал восьми", сроки и место проведения которого станут известны чуть позже, сообщает официальный сайт клуба.