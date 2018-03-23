Движение на трассе М-5, где произошло трагическое ДТП с тремя грузовиками полностью восстановлено

В четверг, 22 марта, вечером сотрудники полиции закончили работу на трассе М-5 неподалеку от Сызрани, где днем произошло крупное ДТП, об этом в 22:47 сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, что трагические события развернулись на 869 км трассы М-5. По версии полицейских, около 16:10, у грузового автомобиля Mercedes, направляющегося со стороны Москвы в Самару, под управлением 25-летнего водителя, отсоединился прицеп, который выехал на встречную полосу и столкнулся там с фурой Daf, за рулем которой находился 49-летний водитель. И в эту же фуру врезался ехавший за ней следом большегруз Volvo под управлением 49-летнего мужчины.В результате ДТП водитель Daf погиб на месте происшествия до приезда бригады медработников, другие участники от медицинской помощи отказались.
Прибывшие сотрудники ДПС оградили место происшествия, организовали реверсивное движение для проезда других участников дорожного движения.
В настоящее время движение на автодороге полностью восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !