Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с черепно-мозговой травмой

В четверг, 22 марта, спасателями Поисково-спасательного подразделения "Центральная" была проведена эвакуация 70-летней женщины с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма из с. Рождествено на левый берег реки Волга, сообщает ПСС по Самарской области.
В 18:18 для эвакуации больной от спасательной станции было отправлено судно на воздушной подушке. В 19:10 женщину доставили на территорию спасательной станции и на носилках передали врачам скорой медицинской помощи.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.