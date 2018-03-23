Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с черепно-мозговой травмой

В четверг, 22 марта, спасателями Поисково-спасательного подразделения "Центральная" была проведена эвакуация 70-летней женщины с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма из с. Рождествено на левый берег реки Волга, сообщает ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области