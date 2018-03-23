Вадим Ткачев: "В Самарской области будет создана опергруппа по борьбе с браконьерами"

До начала нерестового запрета на самарских реках остается меньше месяца. Период, когда полностью запрещена рыбалка с лодок, а также промысловый лов, продлится с 20 апреля до 10 июня. Как на протяжении всего этого времени будет осуществляться контроль на водных объектах, "Волга Ньюс" рассказал руководитель Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вадим Ткачев.
— Как сегодня ведется работа по борьбе с браконьерством на воде?
— За 2017 год в зоне ответственности Средневолжского терруправления, а это 12 регионов, выявлено порядка 14,5 тысячи нарушений правил рыболовства и возбуждено около 470 уголовных дел.
На нарушителей было наложено порядка 44 млн рублей штрафов и взыскано свыше 6 млн рублей нанесенного ущерба. Если же сложить уголовные и административные материалы только по Самарской области, то получится порядка 3 тысяч дел, по которым наложено около 6 млн рублей штрафов. По этому показателю наш регион является вторым субъектом после Татарстана.
Берега Саратовского и Куйбышевского водохранилищ густонаселены, кроме того, мир водных биоресурсов у нас достаточно богат, поэтому развиты и промысел, и любительское рыболовство.
Замечу, что за последние два года ситуация на водоемах Самарской области несколько изменилась. При общем снижении количества выявленных правонарушений повысилось качество работы государственных инспекторов.
Вырос процент взыскания штрафов и ущерба. Это говорит о том, что вновь выявленные правонарушения не имеют формального характера, наши сотрудники стали более ответственно подходить к сбору доказательной базы.
Ну и, конечно же, рыболовная общественность стала осознавать неотвратимость наказания для нарушителей. Сейчас мы изымаем у них не только орудия лова, но и транспортные средства, передавая материалы в суд с целью их конфискации. Это влияет на правосознание граждан. Кроме того, такими методами мы надеемся предотвратить рецидивы.
— Совокупность каких признаков позволяет утверждать, что инспектор собрал в отношении нарушителя достаточно материалов для возбуждения уголовного дела?
— Приведу пример: на воде задерживают рыболова с ловушками, в которых обнаруживается 85 единиц рака. Понятно, что это количество поймано в данный, конкретный момент, а в целом можно предполагать, что счет добытых биоресурсов идет на тысячи.
В таких случаях суды обычно выносят решение с условным сроком лишения свободы. Но для этого нарушение должно быть определенным способом зафиксировано. И чтобы суд принял видеозаписи в качестве доказательств, они должны быть грамотно и легально добыты.
Другая проблема заключается в том, что сегодня браконьеры стали очень тщательно продумывать пути отхода. Тех же раков в основном собирают нанятые люди, которые просто привозят добычу на берег тем, кто ее в последующем продает. Именно последние организуют незаконную добычу, и по сути именно их надо привлекать к ответственности. Но добиться этого удается, к сожалению, крайне редко.
— Какими мощностями сегодня располагает управление?
— Личный состав управления составляет 260 человек, большая часть из них — это инспектора, которые осуществляют свои надзорные функции на территории относящихся к нам субъектов. Подразделение, которое обслуживает территорию Самарской области, состоит из 20 человек, но у нас имеется еще порядка 40 общественных инспекторов. Помимо этого, в периоды усиления мы перебрасываем в регион силы и средства из соседних территорий, наращивая группировку.
Также мы работаем в тесном взаимодействии с полицией и Росгвардией, предоставляющими нам свои ресурсы, которых, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы пресекать основную массу нарушений на воде.
На территории Самарской области у нас имеется 8 катеров и 14 автомобилей. Но повторюсь, мы можем увеличивать число транспортных средств за счет соседних регионов. Тем не менее в ближайшие два года за счет средств федерального бюджета для работы на территории Самарской области мы намерены приобрести несколько лодок с моторами и беспилотный аппарат, который поможет нам с видеофиксацией нарушений.
На содержание аппарата Рыбоохраны Самарской области, не считая зарплаты личного состава, ежегодно тратится 2,5 млн рублей. Это расходные материалы, бензин, моторные масла, запчасти и т. д. При этом в результате действий наших инспекторов около 5 млн рублей в прошлом году было зачислено в муниципальные бюджеты сельских поселений и городов Самарской области. То есть получается, что мы в два раза оправдываем свое содержание, даже несмотря на то, что финансирование к нам приходит из федерального бюджета.
Замечу, что во многих регионах мы получаем софинансирование от местных властей. Например, в Татарстане нам предоставляются в пользование лодки, моторы и автомобили. То есть даже не имея основных средств, инспектора Рыбоохраны могут пользоваться выделенными транспортными средствами для выполнения своей работы.
В Самарской области местный бюджет пока этого не предусматривает, хотя и не исключает такой возможности. На протяжении нескольких лет нам очень сильно помогает департамент охоты и рыболовства, предоставляя технику и людей для проведения совместных рейдов. Надеюсь, что это сотрудничество продолжится, и мы будем работать более эффективно.
— Сколько на территории области работает организаций по промышленной добыче рыбы, и как ведется контроль за их деятельностью?
— Крупных предприятий на самом деле не так много — в Самарской области их всего 14. В 2017 году им было выдано 237 разрешений на добычу водных биоресурсов, то есть в прошлом году на водоемах губернии работало 237 рыбопромысловых бригад. Но это общее количество, их активность во многом зависит от сезона и экономического состояния самих предприятий.
Если говорить в целом, то на 170 рыбопромысловых участках Средней Волги объем промышленного вылова биоресурсов составляет порядка 7 тыс. тонн. На Самарскую область за последние два года пришлось 1,8 тыс. тонн. Их добыча осуществляется круглый год, за исключением нерестового моратория.
Замечу, что в 2018 году на всех без исключения открытых водоемах запрет на вылов продлится с 20 апреля по 10 июня. В этот период у нас будет проводиться операция "Нерест" с привлечением сил и средств всех правоохранительных и контрольно-надзорных органов, которые имеют отношение к сохранению законности на водных объектах. Отработан план взаимодействия с полицией, Росгвардией, прокуратурой, департаментом охоты и рыболовства, общественными объединениями граждан.
Мероприятия будут проводиться не только на воде, но и в местах реализации водных биоресурсов. И это очень важно, потому что обеспечить стопроцентную защиту от браконьеров можно только тогда, когда им негде сбывать продукцию. И тогда рыба и раки будут представлены только на легальных рынках и предприятиях. Для этого имеются законодательные нормы, их только нужно начать применять.
— Куда обращаться, если гражданин заметил, как на воде выставляют или снимают сети, и, на его взгляд, эти действия незаконны?
— На нашем сайте размещен телефон "горячей линии" рыбохраны: 8 (846) 930-12-69 — единый для всей области. Но обращающимся необходимо отличать промышленный вылов сетями от браконьерского. Рыбопромысловые сети обирковываются, но обычные граждане часто не понимают этого. И часто факты официальной добычи рыбы промышленниками принимаются за браконьерство.
Тем не менее я призываю граждан обращаться по указанному номеру. Сегодня у нас нет ни одного случая, по которому мы бы не отреагировали. Единственное, что немного портит "статистику" — это скорость реакции. Но в этом плане наше управление недавно получило одобрение федерального агентства на создание оперативной группы.
В ближайшее время будут приняты кадровые решения, и мы сформируем специальное подразделение, которое сможет быстро, в круглосуточном режиме реагировать на подобные сигналы. И акцент в работе этой опергруппы будет сделан именно на Самарской области.
— Этим летом в нашей области пройдут матчи ЧМ-2018. Уже известно, что ограничений на передвижение маломерных судов по Волге в Самаре это не повлечет. А будут ли вводиться какие-либо запреты или ограничения в части промышленного или любительского рыболовства?
— Запреты на рыболовство предусмотрены федеральным законом, и проведение чемпионата мира не входит в перечень таких оснований. Поэтому мы со своей стороны никаких дополнительных ограничений в этом плане не планируем. Но если на федеральном уровне какие-то меры будут вводиться, то мы своевременно доведем эту информацию до пользователей водных биоресурсов — как любителей, так и промышленников.
В 2017 году в Самарской области за браконьерство было осуждено 42 человека. Из них 12 приговорены к штрафу, 23 — к исправительным работам, 7 браконьеров получили условные сроки.