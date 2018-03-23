Вадим Ткачев: "В Самарской области будет создана опергруппа по борьбе с браконьерами"

До начала нерестового запрета на самарских реках остается меньше месяца. Период, когда полностью запрещена рыбалка с лодок, а также промысловый лов, продлится с 20 апреля до 10 июня. Как на протяжении всего этого времени будет осуществляться контроль на водных объектах, "Волга Ньюс" рассказал руководитель Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вадим Ткачев.

— Как сегодня ведется работа по борьбе с браконьерством на воде?

— За 2017 год в зоне ответственности Средневолжского терруправления, а это 12 регионов, выявлено порядка 14,5 тысячи нарушений правил рыболовства и возбуждено около 470 уголовных дел.

На нарушителей было наложено порядка 44 млн рублей штрафов и взыскано свыше 6 млн рублей нанесенного ущерба. Если же сложить уголовные и административные материалы только по Самарской области, то получится порядка 3 тысяч дел, по которым наложено около 6 млн рублей штрафов. По этому показателю наш регион является вторым субъектом после Татарстана.

Берега Саратовского и Куйбышевского водохранилищ густонаселены, кроме того, мир водных биоресурсов у нас достаточно богат, поэтому развиты и промысел, и любительское рыболовство.

Замечу, что за последние два года ситуация на водоемах Самарской области несколько изменилась. При общем снижении количества выявленных правонарушений повысилось качество работы государственных инспекторов.

Вырос процент взыскания штрафов и ущерба. Это говорит о том, что вновь выявленные правонарушения не имеют формального характера, наши сотрудники стали более ответственно подходить к сбору доказательной базы.

Ну и, конечно же, рыболовная общественность стала осознавать неотвратимость наказания для нарушителей. Сейчас мы изымаем у них не только орудия лова, но и транспортные средства, передавая материалы в суд с целью их конфискации. Это влияет на правосознание граждан. Кроме того, такими методами мы надеемся предотвратить рецидивы.

Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках Все знают, что Средняя Волга всегда была и остается житницей для сотен тысяч россиян, которые увлечены рыбной ловлей. Вот только в последний год от них то и дело слышно: "браконьеры задушили, удочку забросить некуда". Конечно, по сравнению с Дальним Востоком масштабы этой проблемы могут показаться не столь велики. И тем не менее, мы решили разобраться, почему наши реки вдоль и поперек перегорожены сетями, и никто не может справиться с этим беспределом.

— Совокупность каких признаков позволяет утверждать, что инспектор собрал в отношении нарушителя достаточно материалов для возбуждения уголовного дела?

— Приведу пример: на воде задерживают рыболова с ловушками, в которых обнаруживается 85 единиц рака. Понятно, что это количество поймано в данный, конкретный момент, а в целом можно предполагать, что счет добытых биоресурсов идет на тысячи.

В таких случаях суды обычно выносят решение с условным сроком лишения свободы. Но для этого нарушение должно быть определенным способом зафиксировано. И чтобы суд принял видеозаписи в качестве доказательств, они должны быть грамотно и легально добыты.

Другая проблема заключается в том, что сегодня браконьеры стали очень тщательно продумывать пути отхода. Тех же раков в основном собирают нанятые люди, которые просто привозят добычу на берег тем, кто ее в последующем продает. Именно последние организуют незаконную добычу, и по сути именно их надо привлекать к ответственности. Но добиться этого удается, к сожалению, крайне редко.

— Какими мощностями сегодня располагает управление?

— Личный состав управления составляет 260 человек, большая часть из них — это инспектора, которые осуществляют свои надзорные функции на территории относящихся к нам субъектов. Подразделение, которое обслуживает территорию Самарской области, состоит из 20 человек, но у нас имеется еще порядка 40 общественных инспекторов. Помимо этого, в периоды усиления мы перебрасываем в регион силы и средства из соседних территорий, наращивая группировку.

Также мы работаем в тесном взаимодействии с полицией и Росгвардией, предоставляющими нам свои ресурсы, которых, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы пресекать основную массу нарушений на воде.

На территории Самарской области у нас имеется 8 катеров и 14 автомобилей. Но повторюсь, мы можем увеличивать число транспортных средств за счет соседних регионов. Тем не менее в ближайшие два года за счет средств федерального бюджета для работы на территории Самарской области мы намерены приобрести несколько лодок с моторами и беспилотный аппарат, который поможет нам с видеофиксацией нарушений.

На содержание аппарата Рыбоохраны Самарской области, не считая зарплаты личного состава, ежегодно тратится 2,5 млн рублей. Это расходные материалы, бензин, моторные масла, запчасти и т. д. При этом в результате действий наших инспекторов около 5 млн рублей в прошлом году было зачислено в муниципальные бюджеты сельских поселений и городов Самарской области. То есть получается, что мы в два раза оправдываем свое содержание, даже несмотря на то, что финансирование к нам приходит из федерального бюджета.

Замечу, что во многих регионах мы получаем софинансирование от местных властей. Например, в Татарстане нам предоставляются в пользование лодки, моторы и автомобили. То есть даже не имея основных средств, инспектора Рыбоохраны могут пользоваться выделенными транспортными средствами для выполнения своей работы.

В Самарской области местный бюджет пока этого не предусматривает, хотя и не исключает такой возможности. На протяжении нескольких лет нам очень сильно помогает департамент охоты и рыболовства, предоставляя технику и людей для проведения совместных рейдов. Надеюсь, что это сотрудничество продолжится, и мы будем работать более эффективно.

На реках Самарской области проводятся антибраконьерские рейды С 1 мая по 30 июня на всех открытых водоемах Самарской области объявлен нерестовый запрет. Но, как известно, закон писан не для всех. По крайней мере, так считают нарушители, которые, пользуясь любым удобным случаем, пытаются поймать рыбку в мутной воде. В большинстве случаев подобные попытки заканчиваются для них весьма плачевно.

— Сколько на территории области работает организаций по промышленной добыче рыбы, и как ведется контроль за их деятельностью?

— Крупных предприятий на самом деле не так много — в Самарской области их всего 14. В 2017 году им было выдано 237 разрешений на добычу водных биоресурсов, то есть в прошлом году на водоемах губернии работало 237 рыбопромысловых бригад. Но это общее количество, их активность во многом зависит от сезона и экономического состояния самих предприятий.

Если говорить в целом, то на 170 рыбопромысловых участках Средней Волги объем промышленного вылова биоресурсов составляет порядка 7 тыс. тонн. На Самарскую область за последние два года пришлось 1,8 тыс. тонн. Их добыча осуществляется круглый год, за исключением нерестового моратория.

Замечу, что в 2018 году на всех без исключения открытых водоемах запрет на вылов продлится с 20 апреля по 10 июня. В этот период у нас будет проводиться операция "Нерест" с привлечением сил и средств всех правоохранительных и контрольно-надзорных органов, которые имеют отношение к сохранению законности на водных объектах. Отработан план взаимодействия с полицией, Росгвардией, прокуратурой, департаментом охоты и рыболовства, общественными объединениями граждан.

Мероприятия будут проводиться не только на воде, но и в местах реализации водных биоресурсов. И это очень важно, потому что обеспечить стопроцентную защиту от браконьеров можно только тогда, когда им негде сбывать продукцию. И тогда рыба и раки будут представлены только на легальных рынках и предприятиях. Для этого имеются законодательные нормы, их только нужно начать применять.

— Куда обращаться, если гражданин заметил, как на воде выставляют или снимают сети, и, на его взгляд, эти действия незаконны?

— На нашем сайте размещен телефон "горячей линии" рыбохраны: 8 (846) 930-12-69 — единый для всей области. Но обращающимся необходимо отличать промышленный вылов сетями от браконьерского. Рыбопромысловые сети обирковываются, но обычные граждане часто не понимают этого. И часто факты официальной добычи рыбы промышленниками принимаются за браконьерство.

Тем не менее я призываю граждан обращаться по указанному номеру. Сегодня у нас нет ни одного случая, по которому мы бы не отреагировали. Единственное, что немного портит "статистику" — это скорость реакции. Но в этом плане наше управление недавно получило одобрение федерального агентства на создание оперативной группы.

В ближайшее время будут приняты кадровые решения, и мы сформируем специальное подразделение, которое сможет быстро, в круглосуточном режиме реагировать на подобные сигналы. И акцент в работе этой опергруппы будет сделан именно на Самарской области.

— Этим летом в нашей области пройдут матчи ЧМ-2018. Уже известно, что ограничений на передвижение маломерных судов по Волге в Самаре это не повлечет. А будут ли вводиться какие-либо запреты или ограничения в части промышленного или любительского рыболовства?

— Запреты на рыболовство предусмотрены федеральным законом, и проведение чемпионата мира не входит в перечень таких оснований. Поэтому мы со своей стороны никаких дополнительных ограничений в этом плане не планируем. Но если на федеральном уровне какие-то меры будут вводиться, то мы своевременно доведем эту информацию до пользователей водных биоресурсов — как любителей, так и промышленников.