Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

По итогам выборов президента, прошедших 18 марта, Самарская область вышла на 36 место в РФ по явке, поднявшись по сравнению с 2012 г. на 25 пунктов и увеличив активность электората на 6,14%. Кстати, среди регионов, в которых осенью 2017 г. были назначены новые губернаторы, Самарская область заняла первое место по динамике явки, в целом по стране — 13-е.

Напомним, по итогам прошедших выборов победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 76,7% избирателей. В Самарской области он набрал 75,82%, явка в регионе составила 66,91%. По совокупному результату, объединяющему в себе показатели по явке и количеству отданных за Владимира Путина голосов, регион занял 39 место (в 2012 г. — 64).

По мнению политолога, профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, такая позитивная динамика обусловлена усилиями власти, в том числе нового губернатора Дмитрия Азарова.

"Губернатор молодой, динамичный, находящийся, так сказать, во вполне себе комфортных отношениях со всеми основными финансово-промышленными группами", — объясняет Олег Матвейчев.

Кроме того, по его мнению, сыграли роль и наметившиеся улучшения в экономике региона.

"Нельзя говорить, что они слишком большие или грандиозные. Но тем не менее динамика прослеживается. Самарская область очень долгое время отставала, в том числе, город Самара отставал по благоустройству, от других Поволжских регионов. В последнее время все стало получше", — говорит Олег Матвейчев, добавляя, что, видимо, в том числе, в связи с этим снизились протестные настроения в регионе.

"Нельзя сказать, что они совсем упали, но они стали не такими острыми. Ведь мы помним, как и Самара, и Тольятти голосовали за оппозицию. Сейчас такого дикого, такого страшного протеста нет. И обстановка нормализуется, цифры отражают в том числе и это", — полагает эксперт.

Напомним, глава региона Дмитрий Азаров, комментируя итоги голосования, поблагодарил всех жителей региона за активное участие в выборах президента, гражданскую позицию и патриотизм, а также отметил: "За эту избирательную кампанию мы провели большую работу по организации взаимодействия с людьми. Наши общественные советы начали работать эффективно, безусловно, с учетом мнений людей. Нам удалось сформировать по отраслям целые группы заинтересованных небезразличных граждан, которые проживают на территории Самарской области, готовых включаться в работу по претворению в жизнь послания президента РФ и содействовать социально-экономическому развитию региона, а значит, и всей страны. Нам крайне важно ни в коем случае не утратить выстроенные за этот период коммуникации с людьми, продолжить работу абсолютно в том же ритме".