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Выборы Власть и политика

Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам выборов президента, прошедших 18 марта, Самарская область вышла на 36 место в РФ по явке, поднявшись по сравнению с 2012 г. на 25 пунктов и увеличив активность электората на 6,14%. Кстати, среди регионов, в которых осенью 2017 г. были назначены новые губернаторы, Самарская область заняла первое место по динамике явки, в целом по стране — 13-е.

Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения" Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"
Фото: novostivolgograda.ru

Напомним, по итогам прошедших выборов победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 76,7% избирателей. В Самарской области он набрал 75,82%, явка в регионе составила 66,91%. По совокупному результату, объединяющему в себе показатели по явке и количеству отданных за Владимира Путина голосов, регион занял 39 место (в 2012 г. — 64).

По мнению политолога, профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, такая позитивная динамика обусловлена усилиями власти, в том числе нового губернатора Дмитрия Азарова.

"Губернатор молодой, динамичный, находящийся, так сказать, во вполне себе комфортных отношениях со всеми основными финансово-промышленными группами", — объясняет Олег Матвейчев.
Кроме того, по его мнению, сыграли роль и наметившиеся улучшения в экономике региона.

"Нельзя говорить, что они слишком большие или грандиозные. Но тем не менее динамика прослеживается. Самарская область очень долгое время отставала, в том числе, город Самара отставал по благоустройству, от других Поволжских регионов. В последнее время все стало получше", — говорит Олег Матвейчев, добавляя, что, видимо, в том числе, в связи с этим снизились протестные настроения в регионе.

"Нельзя сказать, что они совсем упали, но они стали не такими острыми. Ведь мы помним, как и Самара, и Тольятти голосовали за оппозицию. Сейчас такого дикого, такого страшного протеста нет. И обстановка нормализуется, цифры отражают в том числе и это", — полагает эксперт.

Напомним, глава региона Дмитрий Азаров, комментируя итоги голосования, поблагодарил всех жителей региона за активное участие в выборах президента, гражданскую позицию и патриотизм, а также отметил: "За эту избирательную кампанию мы провели большую работу по организации взаимодействия с людьми. Наши общественные советы начали работать эффективно, безусловно, с учетом мнений людей. Нам удалось сформировать по отраслям целые группы заинтересованных небезразличных граждан, которые проживают на территории Самарской области, готовых включаться в работу по претворению в жизнь послания президента РФ и содействовать социально-экономическому развитию региона, а значит, и всей страны. Нам крайне важно ни в коем случае не утратить выстроенные за этот период коммуникации с людьми, продолжить работу абсолютно в том же ритме".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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