Молодой самарец отправил жителю другого региона посылку с углем и кашей вместо обещанного металлоискателя

В Самаре 19-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам следствия, обвиняемый зарегистрировался на одной из интернет-площадок и разместил объявление о продаже редкого прибора — металлоискателя, приложив в качестве иллюстрации фотографию, скаченную из сети. Цена техники составила 22 тыс. рублей.

Как установили сотрудники полиции, через некоторое время с продавцом связался житель Вологодской области, желающий приобрести прибор. Самарец рассказал о товаре и сообщил, что отправит металлоискатель после перечисления денежных средств ему на банковскую карту. Покупатель согласился перевести необходимую сумму и, получив подтверждение об отправке товара через почтовое отделение, перечислил на счет продавца 22 тыс. рублей. Однако, получив посылку, заказчик обнаружил в ней пакеты с углем и геркулесовой крупой. Потерпевший обратился в местное отделение полиции и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.

В ходе совместной работы сотрудников полиции Самарской и Вологодской областей данные "продавца" были установлены. Правоохранители выяснили, что молодой человек не намеревался вести честную продажу, а купил на одном из рынков мешок с древесным углем и пакет крупы, упаковал в коробку и отправил клиенту вместо металлоискателя.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По данным сотрудников полиции, ранее обвиняемый в поле зрения правоохранительных органов не попадал.