Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова завершили выступление в парном турнире в Майами

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова не смогли преодолеть барьер первого круга парного турнира Miami Open, сообщает gotennis.ru. На старте соревнований российский дуэт уступил чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой — 3/6, 3/6.

Встреча продлилась 1 час 8 минут. Касаткина и Павлюченкова не подавали навылет и не допускали двойных ошибок. Барбора и Катержина сделали три брейка и дважды ошиблись при подаче.