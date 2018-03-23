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Экономика и бизнес

ALFA BUSINESS FORUM пройдет в Самаре

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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5 апреля 2018 в Самаре, в КРЦ "Звезда" при поддержке Альфа-Банка, пройдет масштабный деловой форум для малого бизнеса Alfa Business Forum "Чек-листы успешных продаж".

Мероприятие адресовано бизнес-сообществу Самарской области: предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого и среднего бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж и интернет-продвижения поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса и эффективных продаж.

Участники форума получат не только ценную информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

На форуме пройдет сессия "Сравни себя". Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта самарских предпринимателей, разберут типичные ошибки и дадут практические рекомендации для развития бизнеса.

В числе экспертов ALFA BUSINESS FORUM в Самаре:

  • Игорь Манн, известный российский маркетолог;
  • Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса "Кросту";
  • Сергей Азимов, гуру продаж и переговоров;
  • Максим Батырев (в записи), бизнес-спикер, автор бестселлера "45 татуировок менеджера".

В ноябре 2016 года деловой форум Alfa Buseness Week собрал почти 1000 предпринимателей из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Форум получил самые высокие оценки от участников. Организаторы ALFA BUSINESS FORUM уверены, что новая деловая встреча в Самаре будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Регистрация и подробности — на сайте http://alfabusinessweek.ru/samara18. Мероприятие состоится по адресу: КРЦ "Звезда", Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106Г. Начало в 10:00. Начало регистрации участников в 9.00.

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Игорь Русаков 22 февраля 2018 14:56 Бывших сотрудников АвтоВАЗа трудоустраивают в Центр корпоративных решений Сбербанка

Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.

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