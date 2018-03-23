ALFA BUSINESS FORUM пройдет в Самаре

5 апреля 2018 в Самаре, в КРЦ "Звезда" при поддержке Альфа-Банка, пройдет масштабный деловой форум для малого бизнеса Alfa Business Forum "Чек-листы успешных продаж".

Мероприятие адресовано бизнес-сообществу Самарской области: предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого и среднего бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж и интернет-продвижения поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса и эффективных продаж.

Участники форума получат не только ценную информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

На форуме пройдет сессия "Сравни себя". Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта самарских предпринимателей, разберут типичные ошибки и дадут практические рекомендации для развития бизнеса.

В числе экспертов ALFA BUSINESS FORUM в Самаре:

Игорь Манн, известный российский маркетолог;

Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса "Кросту";

Сергей Азимов, гуру продаж и переговоров;

Максим Батырев (в записи), бизнес-спикер, автор бестселлера "45 татуировок менеджера".

В ноябре 2016 года деловой форум Alfa Buseness Week собрал почти 1000 предпринимателей из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Форум получил самые высокие оценки от участников. Организаторы ALFA BUSINESS FORUM уверены, что новая деловая встреча в Самаре будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Регистрация и подробности — на сайте http://alfabusinessweek.ru/samara18. Мероприятие состоится по адресу: КРЦ "Звезда", Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106Г. Начало в 10:00. Начало регистрации участников в 9.00.