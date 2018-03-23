Самарская поликлиника № 6 первой в России в сфере услуг получила сертификат "Бережливое производство"

Главный врач поликлиники Светлана Гусева уверена, что все нововведения, которые предшествовали получению сертификата соответствия требованиям стандарта "Бережливое производство", пойдут на пользу и сотрудникам, и пациентам.
Над повышением качества обслуживания пациентов в этой поликлинике работают давно. "Еще в 2008 году, получив Поволжскую премию в области качества, мы решили выйти на новый уровень — соответствия международному стандарту ISO 9001, — рассказывает главный врач Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Светлана Гусева. — Мы выполнили требования стандарта и в 2009 году первыми в России среди поликлинических учреждений получили этот сертификат. Затем ежегодно его успешно подтверждали, накапливая опыт и поэтапно улучшая работу различных подразделений поликлиники. В конце 2016 года я в составе экспертной группы посетила медицинские организации Ярославля, Калининграда и Севастополя, где внедрялся пилотный проект "Бережливая поликлиника". Интересный опыт совместной работы послужил толчком к сертификации по ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента".
По сути, бережливое производство — это технологический инструмент в системе ISO, позволяющий достичь высокого качества работы любого предприятия за счет такой организации рабочего процесса, которая позволяет минимизировать потери. Несмотря на то что коллектив поликлиники имеет многолетний опыт работы в рамках стандарта ISO, к защите готовились целый год. "Процесс был очень сложным и для нас, и для аудиторов органа по сертификации, — говорит Светлана Гусева, — так как в сфере услуг мы — первые в России, и не было примеров, на которые можно было опереться".
Руководит проектом внедрения системы бережливого производства заместитель главного врача поликлиники № 6 по медицинской части Ирина Горохова. "В ходе внедрения требований стандарта силами специально созданной рабочей группы была разработана документация системы менеджмента качества и бережливого производства медицинской организации, — рассказывает замглавврача. — В ней описан порядок организации всех процессов, составляющих работу учреждения в соответствии с требованиями стандарта. Задача же проверяющих — воочию убедиться, что в реальности учреждение работает именно так, как представлено в документах".
С внедрением бережливого производства в работе поликлиники изменилось многое. "Прежде всего — система организации рабочих мест, — рассказывает Ирина Горохова. — Она полностью исключает наличие в кабинетах и на столах лишних предметов, а расположение всей документации, инструментария, препаратов и других элементов рабочего процесса одинаково в каждом кабинете аналогичного назначения. Теперь в каком бы кабинете ни оказался врач, он чувствует себя на своем рабочем месте".
В числе других позитивных перемен — сокращение времени ожидания пациентов у регистратуры, у кабинета врача, на диагностические исследования.
"Много позитивных изменений произошло в регистратуре, — добавляет заведующая отделом медицинской статистики Анна Диш. — Регистратура стала визуально открытой, с регистраторами стало удобно общаться, кроме того, они больше не отвлекаются на телефонные разговоры, так как все звонки по записи к специалистам, вызову врача или неотложной помощи на дом поступают в кол-центр.
Качество работы подразделений поликлиники постоянно контролируется путем проведения внутренних аудитов и хронометражей на различных этапах обслуживания пациентов, эти данные анализируются и ложатся в основу управленческих решений. Помогает в работе и общественный совет поликлиники № 6. "Наши пациенты часто подсказывают нам, что нужно поменять в работе, чтобы всем стало удобнее, — говорит Ирина Горохова. — Заседания совета проходят ежеквартально, обеспечивая живую обратную связь".
Кроме того, данные об удовлетворенности пациентов строятся на основе анкетирования, изучения записей в книге жалоб и предложений, в разделе "вопрос-ответ" на сайте поликлиники, из устных и письменных обращений граждан в различные инстанции.
Высокий уровень требует постоянного развития учреждения и дальнейшего улучшения его работы. И к этому коллектив поликлиники № 6 готов.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.