Сергей Тучин: "Люди видят, как работает глава региона, и это повлияло на явку"

На минувших выборах президента Самарская область продемонстрировала впечатляющую динамику электоральных показателей. Регион занял 36 место в России по явке избирателей, переместившись на 25 позиций по сравнению с 2012 годом. По динамике явки среди регионов, где за последние полгода поменялось высшее руководство, Самарская область заняла первое место.

Такой активности избирателей способствовала смена руководства региона, считает член Общественной палаты Самарской области, общественный наблюдатель Сергей Тучин.

"Люди с воодушевлением восприняли приход Дмитрия Азарова к руководству областью. Молодой, энергичный, грамотный руководитель, который показывал хорошие результаты работы ещё будучи главой Самары, — говорит Тучин. — За полгода его деятельности на посту главы региона произошло много положительных изменений. Налажен действенный и конструктивный диалог с жителями области. Один только вывод чиновников в публичную плоскость — в твиттер — дорогого стоит. Сейчас каждый самарец может напрямую обратиться к любому руководителю министерства или департамента, главе города или района и получить достаточно быстрый ответ. Может быть, проблема и не решится мгновенно, но, по крайней мере, он получит ответ, что вопрос взят в работу, в какой срок будет найдено решение, какие существуют варианты действий и так далее. Я думаю, что люди видят, как работает глава региона, и всё это тоже повлияло и на явку, и на результаты голосования за действующего главу государства.