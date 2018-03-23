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Дмитрий Славецкий: "Беспрецедентное число наблюдателей повысило прозрачность выборов в разы" Сергей Тучин: "Люди видят, как работает глава региона, и это повлияло на явку" Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения" Олег Казачек: "Это наиболее честные выборы за последнее время" Александр Дроботов: "Привлечение общественных наблюдателей не оставило возможностей для спекуляций"

Выборы Власть и политика

Сергей Тучин: "Люди видят, как работает глава региона, и это повлияло на явку"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На минувших выборах президента Самарская область продемонстрировала впечатляющую динамику электоральных показателей. Регион занял 36 место в России по явке избирателей, переместившись на 25 позиций по сравнению с 2012 годом. По динамике явки среди регионов, где за последние полгода поменялось высшее руководство, Самарская область заняла первое место.

Фото: http://tuchin.com

Такой активности избирателей способствовала смена руководства региона, считает член Общественной палаты Самарской области, общественный наблюдатель Сергей Тучин.

"Люди с воодушевлением восприняли приход Дмитрия Азарова к руководству областью. Молодой, энергичный, грамотный руководитель, который показывал хорошие результаты работы ещё будучи главой Самары, — говорит Тучин. — За полгода его деятельности на посту главы региона произошло много положительных изменений. Налажен действенный и конструктивный диалог с жителями области. Один только вывод чиновников в публичную плоскость — в твиттер — дорогого стоит. Сейчас каждый самарец может напрямую обратиться к любому руководителю министерства или департамента, главе города или района и получить достаточно быстрый ответ. Может быть, проблема и не решится мгновенно, но, по крайней мере, он получит ответ, что вопрос взят в работу, в какой срок будет найдено решение, какие существуют варианты действий и так далее. Я думаю, что люди видят, как работает глава региона, и всё это тоже повлияло и на явку, и на результаты голосования за действующего главу государства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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