Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в крытых вагонах

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в феврале 2018 года увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 19%, до 43 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 15%, до 71,7 млн т-км.
"Положительной динамике способствовали выгодная тарифная политика, адресная работа специалистов коммерческого центра с грузовладельцами, а также своевременное обеспечение заявок грузоотправителей на перевозку грузов", — прокомментировал директор филиала Алексей Коренко.
Основную номенклатуру грузов составили сахар, строительные грузы и огнеупоры, а также лесные грузы. Их прирост к уровню прошлого года составил от 32 до 59 процентов.
Грузы следовали со станций Куйбышевской железной дороги преимущественно в направлении Урала и Сибири, а также в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.
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Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.
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