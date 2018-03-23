Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в крытых вагонах

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в феврале 2018 года увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 19%, до 43 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 15%, до 71,7 млн т-км.

"Положительной динамике способствовали выгодная тарифная политика, адресная работа специалистов коммерческого центра с грузовладельцами, а также своевременное обеспечение заявок грузоотправителей на перевозку грузов", — прокомментировал директор филиала Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили сахар, строительные грузы и огнеупоры, а также лесные грузы. Их прирост к уровню прошлого года составил от 32 до 59 процентов.

Грузы следовали со станций Куйбышевской железной дороги преимущественно в направлении Урала и Сибири, а также в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.