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Логистика Транспорт и связь

Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в крытых вагонах

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в феврале 2018 года увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 19%, до 43 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 15%, до 71,7 млн т-км.

Фото: Фото предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Положительной динамике способствовали выгодная тарифная политика, адресная работа специалистов коммерческого центра с грузовладельцами, а также своевременное обеспечение заявок грузоотправителей на перевозку грузов", — прокомментировал директор филиала Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили сахар, строительные грузы и огнеупоры, а также лесные грузы. Их прирост к уровню прошлого года составил от 32 до 59 процентов.

Грузы следовали со станций Куйбышевской железной дороги преимущественно в направлении Урала и Сибири, а также в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.

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