Самарская прокуратура выступила против несанкционированных свалок

Самарская прокуратура провела ряд проверок вместе с сотрудниками департамента городского хозяйства и экологии Самары на предмет исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования, по результатам которых надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд.
Как рассказали в прокуратуре Самары, в Кировском и Октябрьском районах были выявлены несанкционированные свалки. Частные лица вывозили грунт и складывали его там, где было удобно им. Хотя фактически грунт не опасен, его самовольный вывоз является нарушением законодательства, потому что не были соблюдены экологические требования.
Было выявлено три подобных случая. По данным надзорного ведомства, в добровольном порядке вред, причиненный действиями частных лиц окружающей среде, возмещен не был. Примерный ущерб от деятельности самарцев оценен в 500 тыс. рублей.
По итогам проверки городская прокуратура направила в суды пять исковых заявлений о взыскании вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды, сбросом отходов.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html