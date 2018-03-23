В Самаре мужчина подозревается в убийстве жены, после чего он попытался покончить жизнь самоубийством

В частном доме на ул. Войкова в Куйбышевском районе Самары 21 марта был найден труп 57-летней женщины с несколькими ножевыми ранениями и травмой головы.

По данным источника в правоохранительных органах, ее смерть признана насильственной, и под подозрение попал супруг погибшей. В настоящее время он находится в больнице, у него обнаружены глубокие резаные раны на теле. Силовики предполагают: муж и жена поссорились, после чего мужчина убил супругу, а поняв, что произошло, пытался покончить жизнь самоубийством.

Уголовное дело пока не возбуждалось, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.