В Самаре мужчина подозревается в убийстве жены, после чего он попытался покончить жизнь самоубийством

В частном доме на ул. Войкова в Куйбышевском районе Самары 21 марта был найден труп 57-летней женщины с несколькими ножевыми ранениями и травмой головы.
По данным источника в правоохранительных органах, ее смерть признана насильственной, и под подозрение попал супруг погибшей. В настоящее время он находится в больнице, у него обнаружены глубокие резаные раны на теле. Силовики предполагают: муж и жена поссорились, после чего мужчина убил супругу, а поняв, что произошло, пытался покончить жизнь самоубийством.
Уголовное дело пока не возбуждалось, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.