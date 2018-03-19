16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Во сколько обойдется этим летом отдых в Крыму? Вадим Ткачев: "В Самарской области будет создана опергруппа по борьбе с браконьерами" В Самаре обсудили новые подходы к развитию общественных пространств К ЧМ-2018 в Самаре сдадут в эксплуатацию шесть крупных объектов Самарские школьники досрочно уходят на каникулы из-за эпидемии ОРВИ

Общество

В самарском Облсуде провели обучающий семинар по особенностям рассмотрения уголовных дел с участием присяжных

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 9
Версия для печати

На минувшей неделе в Самарском областном суде проведен трехдневный обучающий семинар по особенностям рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. В мероприятии приняли участие председатели районных и городских судов области и федеральные судьи, за которыми закреплено рассмотрение уголовных дел с участием присяжных.

Напомним, с 1 июня 2018 г. рассмотрение уголовных дел с участием присяжных будет проводиться не только в областном суде, но и в судах районного звена.

В рамках обучающего семинара, слушатели изучили основные моменты формирования списка присяжных заседателей, вырабатывали практические навыки составления опросных листов и напутственного слова, а также обсуждение последствий вердикта. Была проведена деловая игра-тренинг, в ходе которой было смоделировано рассмотрение уголовного дела в составе судьи и шести присяжных заседателей, как того требует новая редакция УПК РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Пер Дун 15 марта 2018 12:48 Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Фото на сайте

Областной национальный праздник Навруз-2018

Областной национальный праздник Навруз-2018

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1