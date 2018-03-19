В самарском Облсуде провели обучающий семинар по особенностям рассмотрения уголовных дел с участием присяжных

На минувшей неделе в Самарском областном суде проведен трехдневный обучающий семинар по особенностям рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. В мероприятии приняли участие председатели районных и городских судов области и федеральные судьи, за которыми закреплено рассмотрение уголовных дел с участием присяжных.

Напомним, с 1 июня 2018 г. рассмотрение уголовных дел с участием присяжных будет проводиться не только в областном суде, но и в судах районного звена.

В рамках обучающего семинара, слушатели изучили основные моменты формирования списка присяжных заседателей, вырабатывали практические навыки составления опросных листов и напутственного слова, а также обсуждение последствий вердикта. Была проведена деловая игра-тренинг, в ходе которой было смоделировано рассмотрение уголовного дела в составе судьи и шести присяжных заседателей, как того требует новая редакция УПК РФ.