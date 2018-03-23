В 2018 году АвтоВАЗ примет на работу более 250 перспективных сотрудников

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королева 22 марта состоялся традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Это ежегодное профориентационное мероприятие, в рамках которого крупнейшие международные компании предлагают студентам возможности трудоустройства. Генеральным партнером мероприятия выступил АвтоВАЗ, входящий в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В планах предприятия — выпустить до 2026 г. 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей Lada.

Для реализации этих задач АвтоВАЗ привлекает на работу в свою инжиниринговую службу как выпускников технических специальностей, так и состоявшихся профессионалов. В 2018 году компания готова принять на работу более 250 новых перспективных сотрудников на должности инженера-конструктора, руководителя проектной группы и руководителя проекта по самым различным направлениям.

АвтоВАЗ предлагает профессиональное развитие и рост в собственной инжиниринговой службе, которая обладает современным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей, уникальным испытательным комплексом, а также возможности стажировки и планирования карьеры в глобальной системе технических центров Группы Renault.

Между тольяттинским автогигантом и Самарским университетом 15 февраля этого года было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны начнут целевую подготовку специалистов для службы инжиниринга предприятия, отвечающих требованиям и специфике современного автомобильного производства, а также будут осуществлять совместные инновационные разработки.

В рамках "Дня карьеры" руководители и специалисты АвтоВАЗа рассказали студентам о деятельности предприятия, открытых вакансиях, деталях трудоустройства и предложили подходящим кандидатам работу в компании. Центральным событием стала открытая лекция шеф-дизайнера АвтоВАЗа Стива Маттина, который является основоположником нового ДНК Lada. Специалист мирового уровня рассказал о собственной карьере дизайнера, о практике и механизмах создания нового стиля в автомобильной отрасли. Он пригласил на предприятие студентов, желающих реализовать себя в области проектирования, разработки конструкции и испытаний современных автомобилей, и подчеркнул, что перед перспективными и целеустремленными сотрудниками АвтоВАЗа открыты широкие возможности для карьерного роста.