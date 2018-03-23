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Занятость Экономическая политика

В 2018 году АвтоВАЗ примет на работу более 250 перспективных сотрудников

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королева 22 марта состоялся традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Это ежегодное профориентационное мероприятие, в рамках которого крупнейшие международные компании предлагают студентам возможности трудоустройства. Генеральным партнером мероприятия выступил АвтоВАЗ, входящий в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В планах предприятия — выпустить до 2026 г. 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей Lada.

Для реализации этих задач АвтоВАЗ привлекает на работу в свою инжиниринговую службу как выпускников технических специальностей, так и состоявшихся профессионалов. В 2018 году компания готова принять на работу более 250 новых перспективных сотрудников на должности инженера-конструктора, руководителя проектной группы и руководителя проекта по самым различным направлениям.

АвтоВАЗ предлагает профессиональное развитие и рост в собственной инжиниринговой службе, которая обладает современным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей, уникальным испытательным комплексом, а также возможности стажировки и планирования карьеры в глобальной системе технических центров Группы Renault.

Между тольяттинским автогигантом и Самарским университетом 15 февраля этого года было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны начнут целевую подготовку специалистов для службы инжиниринга предприятия, отвечающих требованиям и специфике современного автомобильного производства, а также будут осуществлять совместные инновационные разработки.

В рамках "Дня карьеры" руководители и специалисты АвтоВАЗа рассказали студентам о деятельности предприятия, открытых вакансиях, деталях трудоустройства и предложили подходящим кандидатам работу в компании. Центральным событием стала открытая лекция шеф-дизайнера АвтоВАЗа Стива Маттина, который является основоположником нового ДНК Lada. Специалист мирового уровня рассказал о собственной карьере дизайнера, о практике и механизмах создания нового стиля в автомобильной отрасли. Он пригласил на предприятие студентов, желающих реализовать себя в области проектирования, разработки конструкции и испытаний современных автомобилей, и подчеркнул, что перед перспективными и целеустремленными сотрудниками АвтоВАЗа открыты широкие возможности для карьерного роста.

Стив Маттин закончил университет Ковентри в Англии по специальности "Промышленный дизайн". С 1987 г. по 2005 г. работал в Daimler-Chrysler, где участвовал в создании дизайна целого ряда автомобилей — от Mercedes-Benz А-класса до Maybach. С 2005 г. был директором по дизайну Volvo Cars Corporation и руководил процессами создания стиля для всех автомобилей Volvo того периода. С 2011 г. Стив Маттин — директор по дизайну Lada.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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