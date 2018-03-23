16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" посетили с рабочим визитом стадион "Самара Арена" В Самаре открыли клинический госпиталь ИДК Ольга Голодец высоко оценила работу по исполнению майских указов президента в регионе Ольга Голодец и Дмитрий Азаров посетили социальные объекты региона

Федеральная власть Власть и политика

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 13
Версия для печати

В четверг, 22 марта, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению главы государства вручил государственные награды жителям Приволжья.

Фото: пресс-служба ГФИ

Орденами, знаками отличия и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены девять человек, семерым гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях, двое отмечены почетными грамотами президента РФ.

"Здесь сегодня собрались люди, которые представляют и нашу промышленность, и самые последние передовые достижения в науке и технике, и сферы культуры, образования, спорта, здравоохранения", — отметил Михаил Бабич.

"Только что закончилась избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации. Глава государства получил очень высокий процент доверия наших граждан. И это задел минимум на следующие шесть лет. Это огромная работа, которую нам предстоит вместе выполнять. Вы в этой работе являетесь ключевыми людьми, потому что на вас будут равняться, с вас будут брать пример. Ваши достижения вызывают уважение и отмечены государственными наградами. В послании президента, которое прозвучало первого марта, мы увидели, насколько амбициозные, масштабные задачи стоят перед страной на этом политическом и экономическом этапе. Выполнять эти задачи придется вам и вашим коллективам", — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ПФО.

Ордена Почета был удостоен ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева" Евгений Шахматов.

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов был награжден знаком отличия "За безупречную службу".

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени из рук полномочного представителя президента РФ в ПФО получили 5 человек, среди них завкафедрой Самарского медицинского университета Алексей Вачёв.

Гид потребителя

Последние комментарии

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Art Markin 20 февраля 2018 08:18 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует омоложение кадров: в 2011 на эту должность был назначен сын депутата Губдумы Юрия Мих. Шевцова, бывшего заместителя областного прокурора, а сейчас уже 33-летний сын руководителя Контрольно-аналитический департамента Губернатора Самарской области Виктора Ив. Зубко.

Евгений Таже 12 декабря 2017 17:21 Начальник самарского управления Минюста переехал в Нижний Новгород

Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?

Фото на сайте

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

В Самаре открылся многопрофильный клинический госпиталь ИДК

В Самаре открылся многопрофильный клинический госпиталь ИДК

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила социальные объекты региона

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила социальные объекты региона

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1