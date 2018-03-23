Задержан подозреваемый в хищении железнодорожных деталей на станции Похвистнево

В четверг, 22 марта, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении железнодорожных деталей на станции Похвистнево, сообщили 23 марта в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Полицейские также сообщают, что похищенное изъято. Сумма ущерба устанавливается. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. У подозреваемого взято обязательство о явке.