Клиенты Tele2 предпочли "живые" поздравления

Tele2 подвела итоги активности абонентов Приволжья во время февральских и мартовских праздников. В этом году на фоне общего снижения количества отправленных SMS-сообщений выросло число голосовых вызовов и поздравлений в социальных сетях и мессенджерах.
23 февраля и 8 марта 2018 года рекордный рост в сети Tele2 показал интернет-трафик. По России год к году он увеличился более чем в два раза. При этом пользователи оператора одинаково много поздравляли родных и близких в социальных сетях и мессенджерах как в женский, так и в мужской праздники.
Абоненты Tele2 в Приволжье установили свои праздничные рекорды. Потребление интернет-трафика на территории макрорегиона "Волга" по сравнению с прошлым годом выросло в 2,4 раза. Лидерами по поздравлениям онлайн стали абоненты из Нижегородской области и Республики Татарстан. Совокупный объем трафика, скачанного в этих регионах, составил 44% от общего трафика в Приволжье. При этом клиенты оператора совершили на 8% больше исходящих звонков, чем за аналогичный период 2017 года, а общая продолжительность вызовов выросла на 10%.
В целом по стране количество исходящих вызовов 23 февраля и 8 марта 2018 года выросло по сравнению с прошлым годом на 7% и впервые за пять лет превысило 233 млн. Всего в эти дни клиенты оператора проговорили 600 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора осталась на уровне прошлого года и составила 2,5 минуты.
В этом году Tele2 зафиксировала падение числа текстовых и небольшой рост мультимедийных сообщений. Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн. Больше всего сообщений в этом году отослали клиенты Tele2 из Челябинской, Нижегородской и Иркутской областей — именно на эти регионы пришлась почти треть всех SMS и MMS.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.