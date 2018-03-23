16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство трамвайной линии до "Самара Арены" требуется еще 11 млн рублей Курумоч получил статус аэропорта с 4 звездами Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами" Платформу для пригородных поездов на ж/д вокзале закрывают на ремонт Речной скоростной маршрут Самара - Сызрань в этом году работать не будет

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 предпочли "живые" поздравления

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати

Tele2 подвела итоги активности абонентов Приволжья во время февральских и мартовских праздников. В этом году на фоне общего снижения количества отправленных SMS-сообщений выросло число голосовых вызовов и поздравлений в социальных сетях и мессенджерах.

23 февраля и 8 марта 2018 года рекордный рост в сети Tele2 показал интернет-трафик. По России год к году он увеличился более чем в два раза. При этом пользователи оператора одинаково много поздравляли родных и близких в социальных сетях и мессенджерах как в женский, так и в мужской праздники.

Абоненты Tele2 в Приволжье установили свои праздничные рекорды. Потребление интернет-трафика на территории макрорегиона "Волга" по сравнению с прошлым годом выросло в 2,4 раза. Лидерами по поздравлениям онлайн стали абоненты из Нижегородской области и Республики Татарстан. Совокупный объем трафика, скачанного в этих регионах, составил 44% от общего трафика в Приволжье. При этом клиенты оператора совершили на 8% больше исходящих звонков, чем за аналогичный период 2017 года, а общая продолжительность вызовов выросла на 10%.

В целом по стране количество исходящих вызовов 23 февраля и 8 марта 2018 года выросло по сравнению с прошлым годом на 7% и впервые за пять лет превысило 233 млн. Всего в эти дни клиенты оператора проговорили 600 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора осталась на уровне прошлого года и составила 2,5 минуты.

В этом году Tele2 зафиксировала падение числа текстовых и небольшой рост мультимедийных сообщений. Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн. Больше всего сообщений в этом году отослали клиенты Tele2 из Челябинской, Нижегородской и Иркутской областей — именно на эти регионы пришлась почти треть всех SMS и MMS.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Oleg Zalyalov 14 февраля 2018 05:41 Сотрудники ж/д вокзала Самары пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Фото на сайте

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1