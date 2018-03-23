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Преступления Происшествия

Обвиняемый в бандитизме офицер подозревает следователя в уничтожении вещдоков

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 марта, в Самарском областном суде в очередной раз рассматривали ходатайство следователя 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета Анаит Мелкумовой о продлении срока содержания под стражей участников так называемой банды Алексеева. По версии обвинения, ее члены занималась похищениями и вымогательством денег у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Федеральный судья Геннадий Минин удовлетворил три таких ходатайства в отношении старшего лейтенанта Российской армии Владимира Хрусталева, бывшего оперативника Госнаркоконтроля Вахтанга Опри и жителя Самары Николая Данилина, которые пробудут в следственном изоляторе до 23 апреля.

Напомним, аресты подследственных прошли в мае-августе 2016 года. Срок содержания под стражей, который не должен превышать полутора лет, уже превышен. На предыдущем продлении судья Александр Павлов, грозил больше не удовлетворять подобные ходатайства следствия потому, что находил причину нарушения сроков расследования недостаточно уважительной. Однако и на этот раз обвинение приводит те же доводы: прокуратуре нужно время на утверждение обвинения и передачу дела в суд.

Накануне подследственный Хрусталев подал жалобу в отдел процессуального контроля Самарской облпрокуратуры о том, что при ознакомлении с материала уголовного дела ему обязаны были предоставить на ознакомление вещественные доказательства, однако в этом было отказано.

По словам лейтенанта, кроме прочего из дела пропал изъятый у него сотовый телефон, содержащий доказательства его непричастности к совершенным преступлениям. Также ранее к делу были приобщены его кроссовки, на которых экспертиза не нашла почвы с места преступления. Но они также исчезли, якобы при затоплении кабинета следователя. Заявитель считает, что доказательства его невиновности намеренно были уничтожены.

После утверждения обвинительного заключения дело должны передать в трибунал.

Примечательно, что оперативное сопровождение этого расследования вели сотрудники 7-го управления регионального УФСБ, которым руководил подполковник Александр Молчанов. Последний сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Дело рассматривает Самарский гарнизонный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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