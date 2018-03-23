За год число участников программы лояльности "Ростелекома" в Самарской области удвоилось

Около 40 тысяч клиентов компании "Ростелеком" на территории Самарской области зарегистрировано в федеральной программе лояльности "Бонус" на начало марта. Это в два раза превышает тот же показатель прошлого года. Популярность программы у жителей губернии растет, благодаря простоте начисления и использования бонусных баллов.

Баллы начисляются ежемесячно автоматически всем участникам "Бонуса" пропорционально затратам на услуги связи. Чем больше сервисов подключает абонент, тем больше баллов он может потратить на подарки от компании. Дополнительные бонусы начисляются при регистрации в личном кабинете в качестве приветствия клиенту, при переходе на электронную доставку счета за услуги связи, за пополнение лицевого счета свыше 1000 рублей, за участие в опросах и в подарок на день рождения клиента.

В общей сложности за минувший год жители Самарской области получили от "Ростелекома" около 12 миллионов баллов. Чаще всего их обменивали на услуги Интерактивного ТВ, а также подключали дополнительные пакеты телевизионных каналов, заказывали фильмы и сериалы в "Видеопрокате", использовали пакеты минут телефонной связи и скидки на оплату широкополосного доступа в Интернет.

"С удовольствием пользуюсь программой лояльности, — рассказывает один из первых ее участников житель Самары Андрей Гущин. — Все просто и наглядно. Не нужно даже вставать с дивана. Захожу в меню приставки Интерактивного ТВ и вижу количество начисленных мне баллов. Тут же могу их обменять на фильмы или бесплатно подключить "Управление просмотром". Чаще всего я делаю и то, и другое, потому что баллов у меня достаточно много. Чем больше пользуешься, тем больше хочется расширить диапазон услуг".

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе "Программа "Бонус" Единого личного кабинета (ЕЛК) компании, приняв условие публичной оферты и заполнив анкету. Контроль бонусного счета осуществляется в личном кабинете абонента компании. Дополнительную информацию об участии в программе можно получить по ссылке https://samara.rt.ru/action/bonus_program.