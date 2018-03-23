В Сызрани бывшему инспектору рыбоохраны, сознавшемуся в незаконной рыбалке, назначен штраф

Бывший инспектор рыбоохраны попал под суд по обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

По данным правоохранителей, сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Сызрани в акватории реки Волг, напротив села Обшаровка Приволжского района, обнаружили 63-летнего мужчину. В его моторной лодке нашли семь многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова, более ста раков и рыбу различных пород.

"Задержанный пояснил, что ловушки, рыбу и раков он нашел и собирался сообщить об этом в компетентные органы, однако не успел этого сделать", — пояснили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

В отделении дознания транспортной полиции Сызрани возбуждено уголовное дело по п. б ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

"Подозреваемый, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной ответственности и на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов, — сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте. — Вместе с тем собранными доказательствами полицейским удалось подтвердить факт совершения подозреваемым преступления, в результате чего в ходе судебного заседания он признал свою вину и ему был назначен судебный штраф".