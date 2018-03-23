В Сызрани бывшему инспектору рыбоохраны, сознавшемуся в незаконной рыбалке, назначен штраф

Бывший инспектор рыбоохраны попал под суд по обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
По данным правоохранителей, сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Сызрани в акватории реки Волг, напротив села Обшаровка Приволжского района, обнаружили 63-летнего мужчину. В его моторной лодке нашли семь многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова, более ста раков и рыбу различных пород.
"Задержанный пояснил, что ловушки, рыбу и раков он нашел и собирался сообщить об этом в компетентные органы, однако не успел этого сделать", — пояснили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
В отделении дознания транспортной полиции Сызрани возбуждено уголовное дело по п. б ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
"Подозреваемый, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной ответственности и на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов, — сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте. — Вместе с тем собранными доказательствами полицейским удалось подтвердить факт совершения подозреваемым преступления, в результате чего в ходе судебного заседания он признал свою вину и ему был назначен судебный штраф".
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.